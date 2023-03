নাৰায়ণপুৰত ম্যাদী মাটি দখলেৰে বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱন নিৰ্মাণ

বিহপুৰীয়া,৫ মাৰ্চ: থলুৱাৰ ম্যাদী মাটি বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰি নাৰায়ণপুৰত বিজেপিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে বাজপেয়ী ভৱন(BJP office constructed in Narayanpur by grabbing term land) ৷ ৰাজ্যবাসীৰ মাটি ভেঁটিৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ক্ষমতালৈ অহা শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাই এগৰাকী থলুৱাৰ ম্যাদী মাটি দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে বাজপেয়ী ভৱন ৷ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ ধলপুৰত বিধায়কগৰাকীৰ নেতৃত্বত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিজেপিৰ নাৰায়ণপুৰ গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ এটা কাৰ্যালয় তথা বাজপেয়ী ভৱন(BJP Vajpayee Bhavan in Narayanpur) ৷

ধলপুৰ মৌজাৰ প্ৰয়াত চুৰত ৰবিদাসৰ পুত্ৰ চিৰত ৰবিদাসৰ চুতিয়া গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ১৮ নম্বৰ পট্টা ৫২৪ আৰু ৫২৭ দাগৰ মুঠ ২ বিঘা ১০ লোচা মাটি আৰু ১০৬ নম্বৰ পট্টাৰ ৫২৬ নং দাগ শালিতলী ২ বিঘা ১৮ লোচা ম্যাদী মাটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সন্মুখৰ ভাগটোক বিজেপি দলটোৱে চৰকাৰী ভূমি থকা বুলি দাবী কৰি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত বাজপেয়ী ভৱন নিৰ্মাণত লাগিছে ৷

ইতিপূৰ্বে মাটি ভৰোৱা কাৰ্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে বিধায়ক অমিয় ভূঞাই(MLA Amiya Bhuyan) স্থাপন কৰিলে আধাৰশিলাও ৷ মাটিৰ মালিকক অৱগত নকৰোৱাকৈ ম্যাদী মাটিত অমিয় ভূঞাৰ নেতৃত্বত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে দাবী ধমকিৰে বলপূৰ্বক বাজপেয়ী ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আজোককাকৰ দিনৰ পৰা ভোগ কৰা মাটি অমিয় ভূঞাই চৰকাৰী সজালে বুলি মন্তব্য কৰে ভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ৷

এই সম্পৰ্কে বিধায়কগৰাকীৰ কাষ চপাত চিৰত ৰবিদাসক জেলত ভৰাই থোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে অমিয় ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে ৷ তাৰোপৰি দলটোৰ একাংশ নেতাই ভয়-ভাবুকিৰে প্ৰাণৰ প্ৰতি শংকা নমাই আনে চিৰত ৰবিদাসৰ জীৱনলৈ ৷ ক্ষমতাৰ বলেৰে বলিয়ান বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ কাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি নাৰায়ণপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিও ন্যায় পোৱা নাই চিৰত ৰবিদাসে ৷

ইফালে চিৰত ৰবিদাসৰ ম্যাদী মাটিত নাৰায়ণপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ে চৰকাৰী ভূমি বিচাৰি জোখ মাখ কৰিও উলিয়াব পৰা নাই চৰকাৰী ভূমিৰ পৰিমাণ ৷ বিপৰীতে নাচোৰবান্দা অমিয় ভূঞাই বাজপেয়ী ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷ জনতাক সুশাসনেৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰা প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰি বাজপেয়ীৰ নামত স্বয়ং বিজেপি বিধায়কে এগৰাকী থলুৱাৰ মাটি ভাবুকিৰে দখল কৰি বাজপেয়ী ভৱন নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য কিমান গ্ৰহণযোগ্য ৷ এইসম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী চিৰত ৰবিদাসে ।

