কলিয়াবৰ, 12 জানুৱাৰী : চেনেহৰ ভোগালীলৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী ৷ ইতিমধ্যে শেষ পৰ্যায়ত ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Preparations for Bhogali Bihu in Assam) ৷ ভোগালীৰ প্ৰাকক্ষণত ভোগৰ সামগ্ৰীৰে নদন-বদন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ ৷ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোগালী মেলা (Bhogali Mela at Kaliabor) ৷ সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰতো আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলাৰ ৷

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ভোগালী মেলা

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই ভোগালী মেলাৰ(Arrangement of Bhogali Mela) ৷ কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ এই বজাৰখনত উভৈনদী হৈ পৰিছে তিলপিঠা, ঘিলাপিঠা, বৰপিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, সান্দহ, চিৰা, চুঙাপিঠা, দৈ আদিৰ উপৰি স্থানীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ফূল, ধূপকাঠি, গামোচা, সাজপাৰ আদি ।

কলিয়াবৰত ভোগালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনৰ (Bhogali mela organised by assam state rural livelihood mission) আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ ৷ ভোগালী মেলাৰ জৰিয়তে গোটসমূহে উৎপাদন কৰা বাচকবনীয়া সামগ্ৰী আৰু সেৱাক এখন বজাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা মিছনে ৷

ইফালে কলিয়াবৰৰ গাঁৱসমূহতো ভোগালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৰাইজৰ (Arrangement of Bhogali Bihu) মাজত ৷ ঢেঁকীশালত সান্দহ গুৰি, পিঠাগুৰি খুন্দা পৰ্ব, আখলত ঘিলা পিঠা, বৰ পিঠা, চুঙাপিঠা, মিঠৈ, নাৰিকলৰ লাড়ু প্ৰস্তুতিৰ কামে পাইছে শেষ পৰ্যায় ৷

কলিয়াবৰত ভোগালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

কিয়নো, কাইলৈ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা ৷ হাজাৰ বাধা-বিঘিনিৰ মাজতো সুৰক্ষিতভাৱে ভোগালী বিহু পালনৰ দিহা কৰিছে অসমবাসীয়ে ৷ ক'ভিড 19 য়েও ম্লান কৰিব পৰা নাই ৰাইজৰ আনন্দ-উলাহ ৷

লগতে পঢ়ক : Preparation for Bhogali Bihu: পদূলিমুখত ভোগৰ ভোগালী