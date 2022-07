নগাঁও, 19 জুলাই: বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ অগ্ৰগতিক লৈ মধ্য অসমৰ ডি আই জি সত্যৰাজ হাজৰিকাৰ নগাঁৱত সংবাদমেল (DIG Satyaraj Hazarika on Batadrva incident)। বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিব নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Police will file chargesheet soon) । অহা দহ দিনৰ ভিতৰতে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আদালতত । বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মূল ২৫ জনকৈ অভিযুক্তৰ ১১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সম্প্ৰতি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে (11 people were arrested and sent to judicial custody) ।

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত অগ্নিসংযোগ কৰা ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত অশ্বিকুল ইছলামৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাতে দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয় (Ashikul Islam died in police custody)। ঘটনাৰ আন ১৩ জনকৈ অভিযুক্ত সম্প্ৰতি পলাই থকা বুলি সংবাদ মেলত মন্তব্য কৰে মধ্য অসমৰ ডি আই জি সত্যৰাজ হাজৰিকাই (Middle Assam DIG Satyaraj Hazarika) ।

অতি শীঘ্ৰেই অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আৰক্ষীয়ে

উল্লেখ্য যে, নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ, পেট্ৰল ঢালি আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিছিল একাংশ উত্তেজিত লোকে (Mob torched Batadrava police station) ৷ তাৰ পাচতেই থানা জ্বলাই ভস্মীভূত কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্রতৰ কৰি তোলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । ইতিমধ্যে ইয়াৰে আশ্বিকুল নামৰ অভিযুক্তগৰাকীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাতে মৃত্যু হয় ৷ বাকী সকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ৷

তথ্য অনুসৰি, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা ৰঙা টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰা আশ্বিকুল ইছলামেই থানা জ্বলাই দিয়াৰ বাবে (Batadrava police station incident) একাংশ ৰাইজক উচটনি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ যি দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত (Batadrava violence updates)। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল মূল অভিযুক্ত আশ্বিকুল ইছলাম ।

বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ তদন্তৰ মাবে নগাঁও আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা আৰু চোৰাংচোৱা শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰুপম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই এছ আই টি । অহা দহ দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ নতুন তথ্য ৷

