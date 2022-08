নগাঁও, 1 আগষ্ট: লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ কাৰখানাত আহত চাহ শ্ৰমিক মইনা নায়কক(Tea garden worker Moina Nayak) উচিত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত নগাঁৱত সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী (Protest in Nagaon for regarding Moina Nayak)৷

নগাঁও আমোলাপট্টি স্থিত চাহ বাগিছা মাণ্ডলিক পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰি চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে মইনা নায়কক শীঘ্ৰে উচিত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ লগতে চাহ বাগিছা আৰু কল-কাৰখানাত শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়(Assam Tea Tribes Students Association ATTSA) ৷

মইনা নায়কক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত নগাঁৱত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ

শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক(Minister Sanjoy Kishan) নিষ্কৰ্মা মন্ত্ৰীৰূপে অভিহিত কৰি শ্ৰমমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী আট্ছা আৰু আটুৱাৰ কৰ্মীসকলে ৷

মইনা নায়কৰ লগতে কল-কাৰখানাত কৰ্মৰত অৱস্থাত গুৰুত্ব আহত হোৱা আন সকল চাহ শ্ৰমিকো উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (Compensation for Moina Nayak) ৷ ধৰ্ণাৰ অন্তত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ কেইবাটাও দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Compensation for Moina Nayak: শ্ৰম আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন লক্ষ্মী টি গ্ৰুপৰ