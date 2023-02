নগাঁও, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী: এদিন অনুপস্থিত থাকিয়েই নিলম্বিত হ'ল নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক (Assistant professor of Nagaon Medical College Hospital suspended)। ভাৰতীয় মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ প্ৰতিনিধি দলৰ পৰিদৰ্শন কালত কৰ্তব্যত উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগতে নিলম্বন কৰা হৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অস্থি ৰোগ বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপকগৰাকীক। বুধবাৰে নিৰ্মীয়মান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ভাৰতীয় মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ এটা দলে (Medical Council of India team visit NMCH)।

নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালখন মুকলিৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে । পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যেই ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, চিকিৎসককে আদি কৰি কৰ্মচাৰীসকলক । বুধবাৰে হঠাৎ পৰিদর্শনৰ বাবে জিলাখনৰ ম'হখুলিস্থিত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ দলটো (Nagaon Medical College Hospital)।

কিন্তু দলটোৰ পৰিদর্শনৰ সময়ত মহাবিদ্যালয়নৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ৰাস্কিন ফুকন আছিল অনুপস্থিত । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি অবিহনেই বুধবাৰে অনুপস্থিত আছিল সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ৰাস্কিন ফুকন । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগত ডাঃ ৰাস্কিন ফুকনক নিলম্বন কৰা হয় (Assistant Professor of Department of Orthopedics in NMCH)। বুধবাৰে সন্ধিয়াই তৎকালে বলৱৎ হোৱাকৈ মেডিকেল এডুকেশ্যন আৰু ৰিছাৰ্চ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব সিদ্ধাৰ্থ সিঙে চিকিৎসক তথা সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ৰাস্কিন ফুকনক নিলম্বন কৰে (Department of Medical Education and Research)।

নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও ভাৰতীয় মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ অনুমতিৰ বাবেহে কেৱল কৰিব লগীয়া হৈছে অপেক্ষা । এইখন মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই বহিঃ বিভাগকে ধৰি কেইবাটাও বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱাও আৰম্ভ কৰা হৈছে (OPD in Nagaon Medical College Hospital)। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বিগত কিছুদিনৰ পৰাই চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰি আহিছে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰোগীয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বেই নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় আৰম্ভ হৈছিল প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ চিকিৎসা । শেহতীয়াকৈ প্ৰায় সকলো বিভাগৰে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ দলে পৰিদৰ্শন কৰাৰ অন্ততহে সাধাৰণতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় ।

