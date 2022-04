কলিয়াবৰ,২৭ এপ্ৰিল : ৰঙালী বিহু উপলক্ষে অসমৰ মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা বিশিষ্ট নাগৰিক তথা জ‍্যেষ্ঠ নাগৰিকলৈ উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান কৰা হয় (Gifts from Assam CM to senior citizens)। বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি আশীৰ্বাদ বিচাৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা বিশিষ্ট নাগৰিকলৈ উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান কৰা হয় (Assam CMs special gift distribution in Kaliabor)।

মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ হৈ কলিয়াবৰত উপহাৰৰ টোপোলা অনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে ৰাজ‍্যৰ স্বাস্থ‍্য মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তই (Keshab Mahanta presented gift on behalf of CM)। কলিয়াবৰৰ ৫৭ গৰাকী বিভিন্ন স্তৰৰ বিশিষ্ট নাগৰিক তথা জ‍্যেষ্ঠ নাগৰিকে এই উপহাৰৰ টোপোল গ্ৰহণ কৰে । কলিয়াবৰ মহকুমা কাৰ্য‍ালয়ত এই উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে মহকুমাধপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাস, চক্ৰ বিষয়া নীতিশা বৰা, মহকুমা নিৰ্বাচনী বিষয়া ভূপালী কাশ‍্যপো উপস্থিত থাকে ।

