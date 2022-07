কলিয়াবৰ,২৩ জুলাই : চৰ্চাত নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ এগৰাকী চিকিৎসক । চিকিৎসক হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱাই নহয়, তেওঁৰ আছে অসাধাৰণ প্ৰতিভা । যাৰ বাবে আজি জিলাখনত তেওঁক লৈ বিশেষ চৰ্চা চলিছে । ব্যক্তিগৰাকী হৈছে ডাঃ জ্যোতিষ প্ৰসাদ চৌহান ।

চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা ভাস্কৰ্য শিল্পলৈ ডাঃ জ্যোতিষ প্ৰসাদ চৌহানৰ যাত্ৰা

অসম চাহ নিগমৰ দিজুভেলী চাহ বাগিছাত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল জ্যোতিষ প্ৰসাদ চৌহান । কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাৰ সুসন্তান জ্যোতিষ চৌহান । কিন্তু তেওঁৰ আন এটা বিষয়ত যথেষ্ট পৰিমাণে আগ্ৰহ আছিল । সেয়া হৈছে শিল্প-কলা ।

৫১ বছৰীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ সমান্তৰালকৈ শিল্প সাধনাতো ব্যস্ত আছিল ডাঃ চৌহান (Jyotis Prasad Chauhan who became a sculptor from a doctor)। আনকি তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ মোহ এৰি জনতাৰ সেৱাৰ উদ্দেশ্যেই দিজুভেলী চাহ বাগিছাত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । তেওঁ চৰ্চা থকাৰ কাৰণ কেৱল এয়াই নহয় । তেওঁ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ মূৰ্তি । একপ্ৰকাৰ যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে নিৰ্জীৱ কাঠৰ টুকুৰাই ।

তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰাজিৰ বাবে তদানীন্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কৃষ্ণ কান্তৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈও সক্ষম হৈছিল ডাঃ চৌহানে । কেৱল পেচা হিচাপে নহয় শিল্প-কলাৰ প্ৰতি থকা অদম্য হেপাঁহৰ বাবে তেওঁ একবিংশ শতিকাৰ শিশু, বিভিন্ন অৱতাৰ, ময়ুৰী, বসুন্ধৰা, অৱলা নাৰী, ডাৰ্ক ইন পয়জনিং, মহাকাল আদিৰ দৰে কেইবাটাও উল্লেখ্যযোগ্য মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশ, গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ডাঃ জ‍্যোতিষ প্ৰসাদ চৌহানৰ ভাস্কৰ্য‍্য প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছে । চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে এনেদৰে শিল্প-কলাৰ সাধনাত ব্ৰতী হোৱা ডাঃ জ্যোতিষ প্ৰসাদ চৌহানক লৈ আজি গৰ্বিত কলিয়াবৰবাসী ।

