কলিয়াবৰ, ১৩ জানুৱাৰী : কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ বিল-জলাশয়ত ভোগালীৰ উৰুকাত মাছমৰা কাৰ্যত নিষেধাজ্ঞা (Fishing prohibited in Kaziranga National Park) । উল্লেখ্য, বিগত বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ বিল-জলাশয়ত ভোগালীৰ উৰুকাৰ দিনা মাছ মাৰিবলৈ অহা লোকৰ বাবে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল (traditional fishing at waterbodies in Kaziranga NP) । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কলিয়াবৰ মহকুমা অন্তৰ্গত বাগৰি বনাঞ্চল আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এতিয়া অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে বন বিভাগ (traditional fishing on bhogali bihu at KNP) ।

আনহাতে, যিকোনো অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈও সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ । ইয়াৰ বাবে কলিয়াবৰৰ চিকনীৰ দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ অতিৰিক্ত বনকৰ্মী সাজু কৰি ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই । উল্লেখ্য, বিগত বৰ্ষত মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিল, জলাশয়ত মাছ মৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছিল বন বিভাগে । তাকে লৈ কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু আৰু দেওচুৰত সৃষ্টি হৈছিল এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ (Alert KNP Against Public Fishing on Bhogali Bihu) ।

লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান-বাহন ৰখাই পথ অৱৰোধ কৰিছিল মৎস্য চিকাৰৰ বাবে অহা একাংশ লোকে । বিগত বৰ্ষৰ উক্ত ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া অধিক সষ্টম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ তথা কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসন । ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিল, জলাশয়ত মাছমৰাত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰি ১৪৪ ধাৰা জাৰি কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগ আৰু কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে । পৰম্পৰাৰ অজুহাতত মৎস্য চিকাৰত লিপ্ত হ'লে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন, ১৯৭২-ৰ ধাৰা ২৯ অনুসৰি আইনবিৰোধী আৰু দণ্ডনীয় অপৰাধত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

উল্লেখ্য, মাঘ বিহুৰ উৰুকাত কাজিৰঙাত সন্নিৱিষ্ট বিভিন্ন বিল-খাল-জলাশয়ত স্থানীয় ৰাইজে পৰাম্পৰাগত মাছ মাৰি আহিছে । কিন্তু তেনেদৰে মাছধৰা কাৰ্যত কাজিৰঙাত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মৎস্যকুলৰ বিলুপ্তিৰ লগতে কাজিৰঙাৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যত আঘাত হনাৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ আহিছে । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিগত বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অধীনস্থ বিল, জলাশয় আদিত মাছমৰা কাৰ্যত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল । কিন্তু স্থানীয় লোকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰি মাছ মাৰিবলৈ ওলাই অহাত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এইবাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বন বিভাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

আনহাতে, কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য চেং মাছ (চানা বাক্ৰা) । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই দুষ্প্ৰাপ্য মাছবিধ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে (rare fish species rescued in Kaliabor) । কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাঁচটা দুষ্প্ৰাপ্য চেং মাছসহ দুই চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (two smuggler detained with rare fish species) ।

এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিযান চলায় । উক্ত অভিযানত এ এছ ১৩ পি ৩৪৬৪ নম্বৰৰ এখন অল্ট’ বাহনত চোৰাংভাৱে অনা পাঁচটাকৈ চেং মাছৰ সৈতে আটক কৰে দুই চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক । আটকাধীন দুই চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক খাৰুপেটীয়াৰ আতিবুৰ ৰহমান আৰু হাকিবুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা ২টা মোবাইল হেণ্ডছেটসহ নগদ ২৯০০ টকা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে চেং মাছসহ দুই চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিয়ে ।

