নগাঁও,১৬ জুন: বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ(AJYCP protest in Nagaon against massive dam) । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ নেতৃবৰ্গ । ৰাজপথত দাহ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ পুত্তলিকা(Union Power Minister effigy burnt in Nagaon) ।

নগাঁৱৰ ৰাজপথত জ্বলিল কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা

বৃহৎ নদীবান্ধৰ পক্ষ লবলৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে প্ৰতিবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল বিৰূপ মন্তব্য । নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে জাতীয় সংগঠনসমূহে কৰা প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভেঙুচালি কৰি নদীবান্ধৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাগজ্যোতিষ বনিয়াই ।

বৃহৎ নদীবান্ধৰ পক্ষ লৈ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে সংগঠনটো । পৰৱৰ্তী সময়ত এনে মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সকীয়াই দিয়ে প্ৰতিবাদী সংগঠনটোয়ে । লগতে পূৰ্বে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী,কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ ক্ষতিকাৰক বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম হবলৈ নিদিয়ে বুলি কৈ এতিয়া নদীবান্ধৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে সংগঠনটো ।

