কলিয়াবৰ,১০ অক্টোবৰ: পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ জলবায়ুৰ (Climate change in Assam)৷ অসমৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে কৃষিক্ষেত্ৰত (Climate change impact) ৷ কৃষিক্ষেত্ৰত হোৱা এই পৰিৱৰ্তনে মাধমাৰ সোধাইছে খাটিখোৱা ৰাজ্যৰ একাংশ চহা কৃষকক(Drought situation in Assam) ৷ শেহতীয়া বাৰিষাত ৰাজ‍্যৰ ধান খেতিয়কসকলে বাৰুকৈয়ে পানীৰ অভাৱত পৰিল । বিঘাই-বিঘাই চন পৰি ৰ'ল ৰোৱতী মাটি । যি কেইবিঘাত ভূঁই ৰুলে সিও পানীৰ অভাৱত শুকাল ।

ৰাজ‍্যৰ খৰাং পৰিস্থিতিত খেতিয়কৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিছে চৰকাৰে । কলিয়াবৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ‍্যত শেহতীয়া বাৰিষাত পৰ্য‍াপ্ত বৰষুণৰ অভাৱত ধান খেতি কৰিব নোৱাৰা খেতিয়কসকলক খৰালি হোৱা শস‍্যৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জনাই ।

কৃষকক সহায় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে

তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ জুলাই, আগষ্ট মাহত বৰষুণৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ কম হৈছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বহু জিলাত খৰাং সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ নগাঁও, নলবাৰী, কাছাৰ, গোলাঘাট আৰু কামৰূপত এই ভয়াৱহ খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Drought like situation in five districts of Assam) ৷

