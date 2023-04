মৰিগাঁৱত এজন ওখ মানুহক লৈ উৎসুকতা

মৰিগাঁও,১২ এপ্ৰিল: ঘৰলৈ আলহী আহিলে কোনেনো বেয়া পায় । আলহীক আপ্যায়ন কৰাটো যেন প্ৰতিজন অসমীয়াৰ কৰ্তব্য । আলহীৰ থকা-শোৱা সকলো ব্যৱস্থাৰ দায়িত্ব লয় গৃহস্থই । তাতে আকৌ বিহুৰ বতৰ । আহলীৰে ভৰি থাকে ঘৰ । পিছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আহিলেই সমস্যাত পৰে মৰিগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালে । কিয়নো তেওঁৰ শুৱলৈ বা পিন্ধিবলৈ যি ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া সেয়া আপোনাৰ মোৰ লগত নিমিলে ।

বিশ্বৰ তৃতীয়গৰাকী ওখ মানুহজনৰ নাম হয়তো আপুনি শুনিছে । চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ বাসিন্দা ৰাজেন অধিকাৰীয়েই হৈছে বিশ্বৰ তৃতীয়গৰাকী ওখ ব্যক্তি (World third tallest man Rajan Adhikari) । তেৱেঁই বৰ্তমান মৰিগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ আলহী (World third tallest man in Morigaon) । সোমবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ সীতাজখলাত সো-শৰীৰে উপস্থিত হয় বিশ্বৰ অন্যতম ওখ ব্যক্তিগৰাকী । মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাজেন অধিকাৰীয়ে বাহৰ পাতে এঘৰ মিতিৰৰ ঘৰত ।

ফলত যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছে লোকজনক চাবলৈ । কোনোৱে যদি ফটো উঠিছে, আন কোনোৱে আকৌ চুই চাইছে বিশ্বৰ তৃতীয় ওখ ব্যক্তিগৰাকীক । জানিবপৰা মতে, ৰাজেন অধিকাৰীৰ উচ্চতা ৭ফুট ৯ইঞ্চি । সেয়ে অধিকাৰী যেতিয়া মৰিগাঁৱৰ এই বিশেষ পৰিয়ালটোলৈ আহে তেতিয়া তেওঁৰ বাবে চেণ্ডেলৰ পৰা বেশভূষালৈ সকলো বিশেষভাৱে বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয় ।

পৰিয়ালটোৱে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁ উচ্চতাৰ জোখৰ বিশেষ বিচনাও তৈয়াৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে । যদিও সমস্যাত পৰে তথাপিও লোকজনৰ আগমনত গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালটোৱে । ইফালে অসমলৈ আহি খুবেই আনন্দিত বিশ্বৰ তৃতীয়গৰাকী এখ ব্যক্তি হিচাবে খ্যাতি থকা ৰাজেন অধিকাৰী । অসমখন বহুত ভাললাগে বুলি সদৰী কৰে অধিকাৰীয়ে । অসমৰ মৰিগাঁও, কামৰূপ আদি অঞ্চলত বাস কৰা নেপালৰ গোৰ্খাসকলৰ বংশধৰসকলক লগ পাই আনন্দিত ৰাজেন অধিকাৰী ।

লগতে পঢ়ক: Student attacked by teacher: প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত কাণৰ পৰ্দা ফাটিল ছাত্ৰৰ