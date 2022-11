200 কোটি টকাৰ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত মংগলবাৰে দিল্লী আদালতে অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজক জামিন প্ৰদান কৰে (Jacqueline Fernandez latest news) ৷ প্ৰৱঞ্চক সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ সৈতে জড়িত 200 কোটি টকাৰ ধন-সৰবৰাহৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীটত জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ নাম আহিছিল ৷

মিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰশ্নৰ সদায় এটা উত্তৰ আছে । সেইটো এটা সৰল উত্তৰ । ইটিভি ভাৰতৰ নেটৱৰ্ক সম্পাদক বিলাল ভাটে লিখিছে, সাংবাদিকসকলে কোনো পক্ষপাতিত্ব অবিহনে প্ৰতিবেদন দিব লাগে আৰু প্ৰকৃত সত্য প্ৰতিফলিত কৰিব লাগে (ETV Bharat Network Editor Bilal Bhat) ।

অসম গৌৰৱ পৰাক্ৰমী বীৰ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ নামত তৈয়াৰ হৈছে অসমৰ মূল্যৱান চাহ (Assam Tea branded in name of Lachit) । এটা বিশেষ চাহপাতৰ পেকেটৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বীৰ যোদ্ধা লাচিতৰ নামত । ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।

বিজেপি চৰকাৰখনে উন্নয়ণৰ নামত পৰিৱেশতন্ত্ৰ বিনষ্ট কৰি অস্বাভাৱিক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত ইন্ধন যোগাইছে (Climate Change report)। কাজিৰঙালৈ বৈ অহা নদীত অবৈধ খননকাৰ্য চলাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই (Illegal mining at Kaziranga)৷ এনে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Opposition leader Debabrat Saikia)৷

শিক্ষক সমাজক লজ্জিত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ বৈঠাভাঙাত । এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা এগৰাকী শিক্ষকৰ (Teacher Molestation student in Nalbari) ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হৰেশ্বৰ ডেকা । বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত ডেকা (Police arrested teacher on charges of sexually assaulting Student )৷

একেদিনাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পাঁচটাকৈ ভৱন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (New building inauguration in GMCH)। ৬ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৮৫০ খন আসন ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটীস্থিত বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সোণালী জয়ন্তী (BBCI golden Jubilee)। অহা ১৮ নৱেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠানখনে উদযাপন কৰিব সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ । উক্ত দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব প্ৰতিষ্ঠানখনত ।

দিল্লীৰ লোকহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আফতাব আমিন পুনাৱালাৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে (Video of Aftab first night in jail)। লকআপত শুই থকা ভিডিঅ'টোৱেও বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । হত্যাকাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী ভুক্তভোগী যুৱতীৰ পৰিয়ালৰ ।

মিজোৰামৰ হনাথিয়াল জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Rock quarry collapsed in Mizoram) । শিলৰ কুঁৱেৰী খহি পৰাৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যু । এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ৪ জন লোক । উক্ত ৪ জনৰ ভিতৰত আছে অসম আৰু মিজোৰামৰ লোক ।

লখিমপুৰত গৰু চোৰৰ বিলৈ । নিশা গোহালিৰ গৰু খুলি লওতেই ধৰা পৰিল গঞাৰ ওচৰত । লখিমপুৰৰ লালুক কাছজুলিত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ চোৰৰ দলটোৰ এটা চোৰক ৰাইজে খেদি-খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Cattle thief trapped at Laluk)। জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ‍‍দুই মান বজাত গৰু চোৰ কৰিবলৈ আহি কাছজুলিৰ জ্যোতিষ সোণোৱালৰ গোহালিত অভিযান চলাই থাকোতেই ধৰা পৰে চোৰৰ দলটো ৷ এটা চোৰ ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে যদিও আন তিনিটা চোৰ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ৷