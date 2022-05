দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক ৷ এই বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ সিদ্ধান্ত সমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷

এপ্ৰিল মাহত ৰাজ্যখনত জি এছ টিৰ নামত সংগ্ৰহ হোৱা ধনৰ পৰিমাণ আছিল ১,৩১৩ কোটি টকা । যিটো আছিল মাৰ্চ মাহতকৈ ১৯৮ কোটি টকা অধিক । জুন মাহত পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি বজাৰৰ পৰা ল'ব ১২০০ কোটি টকাৰ ঋণ (Assam government will take loan from open market)। জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ ল’বলৈ বাধ্য হৈছে ।

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুনৰ আন এজনক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । তথ্য অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত 22 জনকৈ অভিযুক্তক আটক (22 accused involved in Batadraba police station attack) কৰাৰ লগতে ইয়াৰে 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

বান আৰু ভূমিস্খলনৰ(Landslide in Dima hasao) ফলত ডিমা হাছাওত 1,407 টা পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰি বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে ৷ ইয়াৰোপৰি 107 টাকৈ পশু বানত পৰি উটি যায় ৷ জিলাখনৰ মুঠ 2,403 হেক্টৰ কৃষি ভূমি বান আৰু ভূমিস্খলনত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে ৷ মুঠ 6,475 টাকৈ কৃষক পৰিয়ালৰ খেতিপথাৰ বান আৰু ভূমিস্খলনত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৷

দেওবাৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা প্ৰাংগণত এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Painting competition in Guwahati) ৷ বিশ্ব পৰিবেশ দিৱসৰ লগত সংগতি এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয় ৷

সমগ্ৰ দেশত বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে (Electricity shortage across the country)। যাৰবাবে বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা ৬ বছৰত ভাৰতে অভিলেখ গঢ়িছে । এনেবোৰ কাৰণতে শক্তি মন্ত্ৰালয়ে ক'ল ইণ্ডিয়াক ইন্ধন আমদানিৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা শৌনক সেনৰ তথ্যচিত্ৰ 'অল দ্যাট ব্ৰেথছ'-এ এই বৰ্ষৰ কাঁ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ বঁটা(All That Breathes bags top documentary award) । শৌনকৰ পৰিচালনা(Shaunak Sens documentary at Cannes)ৰ এই তথ্যচিত্ৰখনত দিল্লীৰ ৱাজিৰাবাদত থকা সকলোৰে অৱহেলিত ভাতৃ-ভগ্নী মহম্মদ চাউদ আৰু নাদিম শ্বেহজাদৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷

দেওবাৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰীঘাটত উপস্থিত হয় অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী (Governor Jagdish Mukhi in Majuli)। বিশেষ ফেৰীৰে নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীৰ কমলাবাৰীঘাটত উপস্থিত হয় পত্নীসহ ৰাজ্যপালগৰাকী । মাজুলীৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপালে ।

সাৰৰ নাটনিয়ে ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য(Farmers in problem in urea fertilizer shortage) । ধুবুৰীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং সাৰ । পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা অসমলৈ চোৰাংভাৱে ইউৰিয়া সাৰ আমদানি কৰাৰ সন্দেহ(Urea fertilizer smuggled from West Bengal to Assam) ।

লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ দেৱাল ফাঁট মেলা ঘটনা (Lakhimpur Medical College in controversy)মাৰ নৌ যাওঁতেই এই লখিমপুৰ কেন্সাৰ হাস্পতালত অঘটন(Accident in Lakhimpur Cancer Hospital) ৷ উদ্বোধনৰ এমাহতেই ভাগিল লখিমপুৰ কেন্সাৰ হাস্পতাল ৷ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল নিৰাপত্তাৰক্ষী ৷