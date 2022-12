লামডিঙৰ শিমলুতলাত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা(Firing at Lumding)৷ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত এগৰাকী ব্যক্তি(One person injured) ৷ আহত ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী(Tarun Chakravarty) ৷ প্ৰাক্তন ৰে’লৱে কৰ্মচাৰী আছিল চক্ৰৱৰ্তী ৷ শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

শুকুৰবাৰে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৫১৫ নংৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰিঢল খজুৱাত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Dhemaji) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত অধ্যয়নত এজন ছাত্ৰ ৷ নাম যদুমণি বৰা (১৭) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে এই দুৰ্ঘটনাতে আহত হয় যদুমণি বৰাৰ বন্ধু বিশ্বজিৎ দাস ৷

মাকুমত জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা কাঠভৰ্তি ট্ৰাক ৷ শুকুৰবাৰে নিশা মাকুম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হৈছে কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাকখন ৷ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰে যদিও পলায়ন কৰিলে চালক আৰু হেণ্ডিমেনে ৷

উখল-মাখল মাজুলী ৷ মাজুলীৰ মনোমোহা পৰিৱেশে হাত বাউল দি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । মাজুলীৰ কলা-সংস্কৃতি, মাজুলীয়ালৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, মাজুলীৰ প্ৰদূষণ মুক্ত পৰিৱেশে আকৰ্ষিত কৰে সকলোকে । বিভিন্ন সময়ত মাজুলীলৈ আহে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটক ৷ এইবাৰ মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য পান কৰিবলৈ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপটোলৈ আহিছে আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ইজৰাইলৰ বহু পৰ্যটক (Foreign Tourists gather in Majuli)।

তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Drugs seized in Tinsukia) ৷ আজি পুৱাই তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে নৈশ বাছত অভিযান চলাই লাভ কৰে সাফল্য ৷ অভিযানকালত পূজা নামৰ নৈশ বাছখনৰ পৰা জব্দ কৰে ৬০ টা ড্ৰাগছৰ পেকেট ৷

ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ’ব গুণোৎসৱ (Axom Gunotsav 2023)। পুনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগ । তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হ’ব এই গুণোৎসৱ । ১৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ২১ জানুৱাৰীলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰু ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰত উদ্ধাৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ (Illegal weapons recovered) ৷ টেঙানিৰ কছাৰীহোলাৰ এঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এই মাৰণাস্ত্ৰখিনি ৷ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক ৷

শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত ডিগবৈত সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Digboi) ৷ তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখে গৈ থকা AS23 Y 3304 নম্বৰৰ এখন ALTO 800 বাহনে বগাপানী অঞ্চলৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা গৰুক বচাবলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ ফলত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে ৷ অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক বিজয় বাৰ্মাৰ (47) (Man injured in a road accident at Digboi) ৷

ৰহাৰ জোঙালবলহু গড়ত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ চাৰিলেনযুক্ত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা (Road accident in Raha) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে দুজন নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হয় আন দুজন ৷

‘‘সাহিত্য আৰু চলচ্চিত্ৰৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, চিনেমা হিট হোৱা নোহোৱাকলৈ মই কাম নকৰোঁ, দহজন মানুহে মোৰ চিনেমা চালেও মই সুখী’’- তেজপুৰ সাহিত্য উৎসৱত অংশ গ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য বলীউড তাৰকা ৰজত কাপুৰৰ ৷ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক জাৰিৰ হুছেইনৰ সৈতে এক অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানতো অংশ লয় ছবি নিৰ্মাতা তথা অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷