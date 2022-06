মৰিগাঁও,১৭ জুন : ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ (Flood situation of Assam)। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড (Protest in Morigaon)। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে । জাগীৰোডলৈকে ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা চৰকাৰে উল্লেখ কৰাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা (ATSU protest in Morigaon)।

এই সম্প্ৰসাৰণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও বিহুতলীত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে (Protest against expansion of capital to Jagiroad)। জাগীৰোডলৈকে ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনজাতি বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে ।

দুঘণ্টীয়া অৱস্থান কাৰ্যসূচী সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ

ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সংগঠনটোৱে । ইফালে তিৱা স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰো দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ নহ'লে ভয়াৱহ আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিয়ে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপক আমছং আৰু সম্পাদক পদেশ্বৰ মিথিয়ে ।

আনহাতে এই প্ৰতিবাদত জিলাখনৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গইও অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকেও চৰকাৰৰ জাগীৰোডলৈকে ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰে ।

