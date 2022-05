মৰিগাঁও, 12 মে’: বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মৰিগাঁও দন্দুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত লাগে হুৱা-দুৱা (Tension in dandua high school in Morigaon) ৷ পুৱা প্ৰাৰ্থনা সভা চলি থকাৰ মাজতেই ঢলি পৰিল এগৰাকীৰ পাচত আনগৰাকী শিক্ষাৰ্থী (Many students senseless in dandua high school) ৷ তথ্য অনুসৰি, বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে পুৱাৰ ভাগত এগৰাকী-দুগৰাকীকৈ ঢলি পৰিল মুঠ 8 গৰাকী ছাত্ৰী ৷

পুৱাই মৰিগাঁও দন্দুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ

বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, পুৱা প্ৰাৰ্থনা সভা চলি থাকোতেই উশাহ ল’বলৈ কষ্ট হোৱা বুলি এগৰাকী দুগৰাকীকৈ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ(Tension in Morigaon school after girl collapse during morning prayer) ৷

পুৱাই দন্দুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হুৱা-দুৱা, সংজ্ঞাহীন 8 গৰাকী ছাত্ৰী

পৰৱৰ্তী সময়ত 108 সেৱাৰ জৰিয়তে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৷

কেৱল বৃহস্পতিবাৰেই নহয়, বুধবাৰে পুৱাও অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল বিদ্যালয়খনত ৷ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পূৰ্বে পুৱা টিউচনলৈ যায় ৷ তাৰ পাচত ভাত-পানী নোখোৱাকৈয়ে আহে বিদ্যালয়লৈ ৷ শিক্ষকসকলে এই সন্দৰ্ভত অভিভাৱক সভাত বাৰম্বাৰ অৱগত কৰোৱাৰ পাচতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ৷

যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

লগতে পঢ়ক : মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ অসম সন্তান হেদায়েত আলীৰ