ষ্টুডেন্ট ক্ৰেডেট কৰ্পছৰ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ

মৰিগাঁও,২৮ মাৰ্চ:দেশ, জাতি আৰু সমাজৰ হকে সেৱাৰ মানসিকতা গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন এছ চি চিয়ে ৰাজ্যৰ আগ্ৰহী যুৱক-যুৱতী সকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে (Training of youth in Jagiroad )। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে যোৱা শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত ষ্টুডেন্ট ক্ৰেডেট কৰ্পছৰ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা যুৱক-যুৱতীসকলে ভৱিষ্য়তে যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় (Training of Jagiroad Student Credit Corps)। ৰাজ্যখনৰ অন্যতম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ষ্টুডেন্ট ক্ৰেডেট কৰ্পছ চমুকৈ এছ চি চিয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডস্থিত কিলিংপৰীয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ (Kilingpariya Middle English School) । সোমবাৰে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্য়ক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উক্ত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ১৫০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণাৰ্থে তেওঁলোকক শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক আৰু বৌদ্ধিক দিশত সবল কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এছ চি চিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিভাবান ছাত্ৰ -ছাত্ৰীসকলক এখন উপযুক্ত মঞ্চ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এনে পদক্ষেপক সচেতন মহলে শলাগ লৈছে । এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষিত যুৱক- যুৱতীক দেশ, জাতি আৰু সমাজৰ হৈ কাম কৰাৰ বাবে এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন আনুষ্ঠানৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।

আগন্তুক জুলাই মাহত এছ চি চিৰ প্ৰায় দুই সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো 'মুখ্যমন্ত্ৰী সমাৰোহ 'নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে । এছ চি চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চাব্বিৰ হুছেইনে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 'মুখ্যমন্ত্ৰী সমাৰোহ 'অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে বুলি সদৰি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে আলোচনাত মিলিত হৈ এই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব বুলি এছ চি চি ৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:Rangali Bihu preparation: পেঁপা-গগণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্ৰ বনাই হেপাঁহৰ বিহুটিলৈ অপেক্ষা নৱজ্যোতিৰ