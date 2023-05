এজাক বৰষুণতেই পানীৰ ডোঙা বান্ধে শ্ৰেণীকোঠাত

মৰিগাঁও, 27 মে’: ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষাখণ্ডৰ পয়ালগা ছবি (Poor condition of govt school)৷ এজাক বৰষুণ দিলেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিব লগা হয় ছুটী। বৰষুণৰ পানী শ্ৰেণীকোঠাত জমা হোৱাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ঘৰা-ঘৰি পঠাবলৈ বাধ্য হয় শিক্ষক ৷ অসহায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসহ প্ৰধান শিক্ষক (Poor condition of govt school in Morigaon)।

"বৰষুণ আহিলেই বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় এইখন বিদ্যালয়ৰ পাঠদান । এজাক সামান্য বৰষুণ পৰিলেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিব নোৱাৰি পঠাই দিয়া হয় ঘৰলৈ। বিদ্যালয়খন বহুবছৰ হোৱাৰ বাবে, বিদ্যালয়খনৰ খুঁটাবোৰো পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ আজি ধুমুহাত বিদ্যালখনৰ টিং উৰুৱাই লৈ যোৱাত আমি বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ’লো (Govt schools worst condition) ৷" এই অভিযোগ স্বয়ং বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক বালিৰাম ডেকাৰ ৷

এই দৃশ্য হৈছে ভলুকাগুৰি গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৷ বাতৰিটো কৰাৰ সময়ত সময় আছিল দিনৰ 10.51 মিনিট ৷ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ডোঙাই ডোঙাই পানী । ডেক্স-বেঞ্চ ইখনৰ ওপৰত সিখন । ওপৰৰ টিং পাত ফুটা, তৰাবল লেখিব পৰা দৃশ্য । বৰষুণৰ প্ৰকোপত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈ বাধ্য হয় প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী ৷

প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে লগতে জনোৱামতে, বতৰ ফৰকাল থাকিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত বাহিৰতে পাঠদান কৰায় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ৷

বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসহায়বোধ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে । এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মৰিগাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়তেই কেৱল এনে পৰিৱেশ নে আন চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো এই দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ? এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান দায়িত্বশীল এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি ? কোন দিশে গতি কৰিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভৱিষ্যত ? এনেদৰে হ’লে কোন অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক?

