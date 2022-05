ধিং, 8 মে’ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহ (Illegal Cattle Smuggling in Assam) । দেওবাৰে মৈৰাবাৰীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 17 টা গৰু ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মৈৰাবাৰীৰ নিকৰ্টৱৰ্তী চহৰীয়াগাঁৱত অভিযান চলায় মৈৰাবাৰী আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকখন যোৰহাটৰ পৰা মৰিগাঁও হৈ মৈৰাবাৰীলৈ আহি থকা অৱস্থাত যৌথ অভিযান চলাই 17 টা গৰু জব্দ কৰে (A truck full of Cattle seized at Moirabari) আৰক্ষীয়ে ৷

মৈৰাবাৰীত চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকসহ গৰু সৰবৰাহকাৰী আটক

অৱশ্যে আৰক্ষীৰ উমান পাই ট্ৰাকত থকা দুজন গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে ট্ৰাকৰ পৰা নামি দৌৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলায় ৷ লগে লগে আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি গৈ অৱশেষত শূন্য লৈ গুলী চালনা কৰি গৰু সৰবৰাহকাৰী দুটাক আটক কৰে ৷ আটকধীন গৰু সৰবৰাহকাৰী দুটা কাহিবাৰীৰ ব্ৰিকটৰ তেৰন আৰু মুকুট তেৰন বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জনায় (Cattle smuggler arrested at Moirabar) ৷

ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব ৷

