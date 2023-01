মতিউৰ ৰহমানৰ বিস্ফোৰণ

মৰিগাঁও,৩১ জানুৱাৰী : ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে আহোম সমাজৰ পৱিত্ৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ মে-ডাম-মে-ফি (Me Dam Me Phi 2023)। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো চৰাইবাহী ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই ধৰ্মীয় উৎসৱ (Me Dem Me Fi celebration in Morigaon)। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ সভাপতি মতিউৰ ৰহমান ক্ষোভিত হৈ পৰে । বাঘ হাজৰিকাক লৈ ৰাজনীতি কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে মতিউৰ ৰহমান ।

মতিউৰ ৰহমানে কোৱা মতে বাঘ হাজৰিকাক লৈ শাসকীয় পক্ষৰ মাজতে বাক বিতণ্ডা সৃষ্টি হোৱাটো দুভাৰ্গ্যজনক (Bagh Hazarika controversy)। তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই বাঘ হাজৰিকাক অষ্টম পুৰুষ বুলি উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে । বাঘ হাজৰিকাক কোনোবাই নসাৎ কৰিব খুজিলেও অসমীয়াৰ বুকুত, অন্তৰত আছে তেওঁ সদায় আছে । কিন্তু একাংশই মিছা কথা কৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়াক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।

মৰিগাঁৱত মে-ডাম-মে-ফি উদযাপন

চন্দ্ৰ, সূৰ্য যেনেদৰে আছে বাঘ হাজৰিকাও আছে । তেওঁৰ মতে চন্দ্ৰ, সূৰ্য যিদৰে সঁচা বাঘ হাজৰিকাও সঁচা । ইয়াক কোনেও মচি পেলাব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । তেওঁৰ মতে অসমৰ বুৰঞ্জীক বিকৃত কৰিবলৈ শাসকীয় পক্ষৰ মাজতে বাক-বিতণ্ডা হৈ আছে আৰু সেয়া অতি পৰিতাপৰ কথা ।

NRC সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মতিউৰ ৰহমানে । বিশেষকৈ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া NRC ৰ ভিত্তি বৰ্ষৰ শুনানি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে মহামান্য উচচতম ন্যায়ালয়ৰ ৫ জনীয়া বিচাৰপীঠে আগন্তুক ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত এই সন্দৰ্ভত শুনানি দিব । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিচাৰ পীঠে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ বৰ্ষ আৰু বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তি বৰ্ষ ১৯৫১ ঘোষণা কৰিব (Motiur Rahman reacts on NRC)।

উল্লেখ্য যে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত মে-ডাম-মে-ফি কাৰ্যসূচীত মতিউৰ ৰহমানৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লোচা, মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।

মৰিগাঁও জিলাৰ বৃহত্তৰ চৰাইবাহীত আহোম সভাই উদযাপন কৰা এই পৱিত্ৰ উৎসৱক লৈ অঞ্চলতটোত আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । মৰিগাঁও জিলা আহোম সভাৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ মে-ডাম-মে-ফিত পুৱাই পূজা-অৰ্চনাকে ধৰি সকলো পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতি পালন কৰা হয় ।

