ধিং, 5 ডিচেম্বৰ : ‘‘ভাৰত বৰ্ষ যোৱা ১০০০ বছৰ ধৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হৈ আছিল । ভাৰত বৰ্ষত যেতিয়া মোগল, দাস বংশ, পাঠান আৰু টোগলকী বংশৰ ৰজা সকলে ৰাজত্ব কৰিছিল ৷ তেতিয়াও ভাৰত বৰ্ষত সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিব পাৰিছিল আৰু ভাৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ আছিল । ভাৰতত মুছলমান সম্ৰাট সকলে ৭০০ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়াও কিন্তু ভাৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ আছিল (India was secular country in muslim rulers era says Assam MLA) ৷ ৷’’ এই মন্তব্য কৰিছে ধিঙৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ৷

কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাবে মাটি দিছিল ঔৰংজেৱে : আমিনুল ইছলাম

বিধায়ক গৰাকীয়ে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰ এছ এছৰ কথাৰে চলি আছে তেওঁৰ নিজৰ বিবেকৰ দ্বাৰা চলিব পৰা ক্ষমতা নাই(MLA Aminul Islam against CM Himanta) ৷ তাৰোপৰি, কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে ঔৰংজেৱে কেইবাশ মন্দিৰত মাটি দান কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি বিধায়ক গৰাকীয়ে কয় যে, গৰুখুটি উচ্ছেদ কৰি ৪০খন বিদ্যালয় ধ্বংস কৰা হয়(Assam MLA claims 40 schools were destroyed in Garukhuti) । বহু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিয়মীয়া শিক্ষাগ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ হাতীমূৰীয়াত ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নতুনকৈ স্থাপন হ’বলগীয়া এখন বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ গৈ এক ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লয় । সভাখনৰ অন্তত সাংবাদিক সকলক সম্বোধন কৰি এইদৰে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় আমিনুল ইছলামে ।

