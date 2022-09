ধিং, ৩ ছেপ্তেম্বৰ: যোৱা ৩১আগষ্টত মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত(New DC of Morigaon) হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা দেৱাশিস শৰ্মাই শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক সকলৰ সৈতে মত-বিনিময়(DC interaction with Marigaon journalists)কৰে । উক্ত মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ সামাজিক,অৰ্থনৈতিক,শৈক্ষিক,যাতায়ত,স্বাস্থ্যকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।

মৰিগাঁৱৰ খহনীয়াৰ সমস্য়া সমাধানৰ আহ্বান উপায়ুক্তক

জিলাখনৰ মূল সমস্যা বান আৰু গৰাখহনীয়া(Massive Erosion in Marigaon)। জিলাখনৰ ভূৰাগাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰৱল গৰাখহনীয়া । বান-গৰাখহনীয়াত ইতিমধ্য়েই জাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ বহুকেইখন ৰাজহ গাঁৱৰ উপৰি কেইবাখনো বিদ্যালয়,ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান । আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বান-গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ লগতে বান-গৰাখহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হোৱা পৰিয়ালে আজিও উপযুক্ত পদক্ষেপৰ বাবে দাবী জনাই আছে । সেয়োহে ৰাইজে কেনেধৰণৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভতো সাংবাদিক সকলে উপায়ুক্ত গৰাকীক অৱগত কৰে ।

তদুপৰি মৰিগাঁৱৰ শৈক্ষিক পৰিবেশ আৰু অধিক উন্নয়ন কৰাৰ স্বাৰ্থত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে(Marigaon DC discussed on Education)বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৱে সাংবাদিকে মতপোষণ কৰে । বহু চৰকাৰী বিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষকে সময়মতে বিদ্যালয় লৈ নগৈ হাটে-বজাৰে আড্ডা মাৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । সেয়ে নৱ-নিযুক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈও তেওঁক আহ্বান জনায় ।

উক্ত অনুষ্ঠানটোত মৰিগাঁও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰতাপ হাজৰিকা,ডালিম ফুকন,অজিত শৰ্মা,ছাইফুল ইছলামৰ উপৰি মানবেন্দ্ৰ নাথ,প্ৰাঞ্জল দাস,প্ৰদীপ ডেকা,আবুল কালাম,বিষ্ণু ডেকা উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানটোতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতি দেওবাৰে ভ্ৰমণ কৰিব বুলি কয় ।

ইপিনে,শ্ৰীশ্ৰী আলিপুখুৰী পাটেকীবড়ী সত্ৰ(Alipukhuri Patekibari Satra in Marogaon)মৈৰাবাৰীলৈ যোৱা পথটোৰ মৰিগাঁও চহৰত এখন তোৰণ নিৰ্মাণ(Appeal for gate construction in Marigaon)কৰাৰ বাবে সকলোৰে সমৰ্থনত নৱ-নিযুক্ত উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অৰুন্ধতী নৰহ মিপুনো উপস্থিত থাকে ।

