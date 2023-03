মৰিগাঁও, ১৫ মাৰ্চ : বালি মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলীপৰীয়া ৰাইজ (protest against sand mafia in Morigaon) । বন বিভাগৰ গোপন মিতিৰালিৰে চলাইছে অবৈধ বালিখনন কাৰ্য । এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ । লগতে প্ৰশ্ন উঠিছে, কাৰ ছত্ৰছায়াত বালি মাফিয়াই বন আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি এনেদৰে অবৈধভাৱে বালিমহল চলাই আহিছে (Illegal sand mining in Kapili river Morigaon) ।

এই দৃশ্য হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰপাক গাঁও পঞ্চায়তৰ দিপৰাং অঞ্চলৰ । জিলাখনৰ ভকতগাঁৱৰ পৰা মায়ং-কমাৰপুৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ কাষেদি বৈ যোৱা কপিলী নৈত একুৰিতকৈ অধিক অবৈধ বালিৰ মহল স্থাপন কৰি দীৰ্ঘ দিনে এইকেইজন বালি খননকাৰীয়ে চেল' পাম্প মেচিনৰ সহায়ত অব্যাহত ৰাখিছে বন ধংসযজ্ঞ (illegal sand castle in Kapili river) । ফলশ্ৰুতিত গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি গৃহহীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বহু কপিলীপৰীয়া পৰিয়াল । লগতে ভাবুকি আহিছে গড়কাপ্তানি মূল পথটিলৈও ।

মন কৰিবলগীয়া যে দুটাকৈ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তো দিনে-নিশাই বালি মহলসমূহত ব্যৱহৃত বালি তোলা চেল' পাম্প মেচিনৰ কাণতাল মৰা বিকট শব্দ‌ই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ভুক্তভোগী অভিভাৱকৰ । পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে বালি খননকাৰীৰ দৌৰাত্ম্যৰ ফলত বৰপাক গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহৎ কৃষিভূমিত পানী যোগান ধৰা জলসিঞ্চন বিভাগৰ নলা এতিয়া কপিলীৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে । যাৰ ফলত মূৰে-কপালে হাত দিবলগা হৈছে বড়োধানৰ খেতি কৰা দুখীয়া কৃষক ৰাইজ ।

তাতোকৈ উদ্বেগজনক বিষয় যে আতংকিত ৰাইজে স্থানীয় গাঁও প্ৰধান সহিতে একাধিকবাৰ মায়ং আৰক্ষী থানা, মৰিগাঁও উপায়ুক্ত, মৰিগাঁও বনাঞ্চলিক বিষয়া, নগাঁও বন সংমণ্ডল বিভাগক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যদিও আজিকোপতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাইজৰ । সেয়েহে শীঘ্ৰে বালিৰ মহলসমূহ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

ইফালে ৰাইজৰ সমস্যাক কেৰেপ নকৰি বন আইনক ভৰিৰে মোহাৰি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ধ্বংসযজ্ঞ পতা এইজন বালি খননকাৰীয়ে নাজানে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ অভিযোগ থকা বুলি । স্মৰ্তব্য যে স্থানীয় মহিলা তথা ৰাইজৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখি বালি মাফিয়া সঞ্জীৱ সৰকাৰে এক অদ্ভূত মন্তব্য প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক : SEBA HSLC Paper Leak Issue : আৰক্ষীয়ে আমাক একো জনোৱা নাই, প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্রী