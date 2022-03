ধিং, 29 মাৰ্চ: ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ চৰম পৰিণতি ৷ মৈৰাবাৰীৰ গৰৈমাৰী চাপৰিত দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদ(Land Conflict in Moirabari) ৰ পৰিণতিত আহত হয় কেইবাগৰাকীও লোক ৷ ভেলুগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত এই বৃহত্তৰ এলেকাত সংঘটিত হোৱা বিবাদৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী কৃষক(Farmers injured in land dispute in Moirabari) ৷

মূলতঃ গুণী মুন্সি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাবাহিনীৰ সহযোগত মাটিৰ খাজনা বা কৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে কৃষকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ভূ-মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত গুণী মুন্সি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে স্বৈৰচাৰিতাৰে কৃষকসকলৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনে অত্যাচাৰ চলাই আহিছে ৷

মৈৰাবাৰীত ভূমি বিবাদত আহত কৃষক

মুন্সিৰ লগতে নবী হুছেইন নামৰ আন এগৰাকী লোক এই কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ প্ৰায় 50-60 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে দেওবাৰে আক্ৰমণ চলাই কৃষক শ্ৰেণীৰ ওপৰত ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, গৰৈমাৰী চাপৰিৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে গুণী মুন্সিক দিব লাগে মাটিৰ কৰ বা খাজনা ৷

প্ৰতি বছৰৰ দৰে চলিত বছৰৰ খাজনা তথা চুক্তিৰ ধন নিদিয়াৰ বাবে গুণী মুন্সিৰ নেতৃত্বাধীন গুণ্ডাবাহিনীয়ে কৃষকসকলক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ কেৱল ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি দলটোৱে কৃষকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰি ঘৰ-বাৰীসমূহো জ্বলাই দিয়ে ৷

আহত কৃষকসকলক সম্প্ৰতি মৈৰাবাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ভেলুগুৰি আৰক্ষীয়ে(Bheluguri Police investigates land conflict case) ৷

