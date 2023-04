মৰিগাঁও, 3 এপ্ৰিল : কাঠফুলা আপোনাৰ প্ৰিয় নেকি, তেন্তে সাৱধান ৷ বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণেই কাল হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ এটি পৰিয়ালৰ বাবে ৷ মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ স্থান নগাঁও-মৰিগাঁও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৰমাজান ৷ পাহাৰত পোৱা বিষাক্ত কাঠফুলা খাই বৰমাজানৰ এটি পৰিয়ালৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন পাঁচজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে । ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে । মৃত লোক মিঠু আমচং বুলি জানিব পৰা হৈছে (Family suffers after eating poisonous mushrooms in Karbi Anglong) ৷

উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নাৰ্চিংহোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লোকজনক । মৃত লোকজনৰ আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়া মতে, মঙলবাৰে পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই পাহাৰৰ পৰা বুটলি আনিছিল কাঠফুলাখিনি । মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত পৰিয়ালটোৱে কাঠফুলাখিনি খোৱাৰ পিচত পিছদিনা পুৱাৰ পৰা ক্ৰমশঃ অসুস্থ হৈ পৰে পৰিয়ালটোৰ সদস্যকেইজন । পৰিয়ালটোৰ মিঠু আমচং নামৰ সদস্যগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে বিষাক্ত কাঠফুলাখিনি ভক্ষণৰ পিচত (Food poisoning in Karbi Anglong) ।

বৰ্তমান মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পৰিয়ালটোৰ চিৰামিকা আমচং, ৰূপালী আমচং আৰু মিনতি আমচং নামৰ তিনিজন লোক । তদুপৰি সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পৰিয়ালটোৰ বিশ্বজিৎ আমচং নামৰ অন্য এজন লোক । এই ঘটনাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Morigaon Civil Hopital) ।

ইফালে, স্থানীয় সচেতন ৰাইজে পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ বৰমাৰ্জঙত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ লগতে যাতায়তৰ কোনো ধৰণৰ সুচল ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই মিঠু আমচং নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এয়ে যে ঘটনাটোৱে দুখনকৈ জিলাত চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটোৰ কোনো নেতা-কৰ্মী বা কাৰ্বি স্বায়ত্ব পৰিষদৰ কোনো নেতাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হোৱা পৰিলক্ষিত নহ’ল (One dies after eating poisonous mushrooms in Karbi Anglong) ৷

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ বালিগুৰিতো শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা ৷ নগা পাহাৰৰ পৰা অনা বিষাক্ত কাঠফুলা খাই অসুস্থ হৈ পৰে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনকৈ লোক । আটাইকেইজন সম্প্ৰতি মেৰাপানী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে (Sick after consuming poisonous mushrooms) ৷

