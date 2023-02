ধিং, ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী:অসম কৃষি আয়োগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে শুক্ৰবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষি ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে (Inspection of Assam Agriculture Commission in Morigaon)। দলটোৱে প্ৰথমে জিলাখনৰ ৰজামায়ং কৃষি চক্ৰৰ অধীনৰ হাতীমুৰীয়াত বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়ন কৰা বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীমূলক খেতি পৰিদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ পিছত সোণতলী মাকৈ উৎপাদন কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ত গোটৰ সদস্য আৰু একাংশ প্ৰগতিশীল কৃষকৰ সৈতে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহন কৰে (Sontali Maize Production Company in Marigaon)।

এই অনুষ্ঠানটোত অসম কৃষি আয়োগৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষকৰ উৎপাদিত ফচল আৰু বজাৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰে । ইয়াৰ পিছত আয়োগৰ দলটোৱে ঝাৰগাঁওস্থিত মৰিগাঁও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সভাকক্ষত বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ, বিষয়া কৰ্মচাৰী, একাংশ কৃষক আৰু কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ সদস্য সকলৰ সৈতে এখন গুৰত্বপূৰ্ণ সভাত মিলিত হয় (Farmer Producer Company)। এই সভাখনত জিলাখনৰ কৃষি ভূমিত চৰকাৰী সুবিধাৰ জৰিয়তে দ্বৈত খেতি, কৃষি যান্ত্ৰীকৰণ, খেতিয়কৰ উৎপাদন বৃদ্ধি ,কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি আদি বিষয়ৰ লগতে খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভতো মত বিনিময় কৰে ।

ৰাজ্য় চৰকাৰৰ এই উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলটোৱে ইয়াৰ পিছত মনহাত মৰিগাঁও জিলাৰ মীন বিভাগৰ সহযোগত আৰু সাৰথি কৃষক উৎপাদক গোটৰ উদ্যোগত ৰূপায়ন কৰা মাছৰ পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ডিমৰুগুৰিত কপিলী কৃষক উৎপাদক গোটৰ সদস্য সকলৰে এক আলোচনা মিলিত হৈ মিলেটৰ লগতে সংযুক্ত প্ৰণালীৰে ৰোপণ কৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কৃষিভূমি পৰিদৰ্শন কৰি কৃষকসকলক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । তদুপৰি মানিপুৰৰ ইয়াংলী কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ত কৃষিত ব্যৱহৃত বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি পৰিদৰ্শন কৰে আয়োগৰ দলটোৱে (Manipurs Eyangli Farmer Producer Company)।

আগন্তুক সময়ত অসমৰ কৃষি আৰু ইয়াৰ সহযোগী খণ্ডসমূহৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে অসম কৃষি আয়োগ গঠন কৰা হৈছে । এই বৈঠকত অসম কৃষি আয়োগৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত থাকে ড৹ নলীন মহন, প্ৰাঞ্জল প্ৰকাশ শৰ্মা, ড৹ অতুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, ড৹ নুৰুল হুছেইন, মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা, ড৹ প্ৰদীপ মেধী, ড৹হলধৰ দেৱ শৰ্মা আদি । দলটোৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়চোৱাত আয়োগৰ প্ৰতিনিধি সকলক জিলা কৃষি বিষয়া ইন্দ্ৰমোহন তালুকদাৰৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে সংগ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:Child marriage in Assam: দুবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ