কংগ্ৰেছ দলক ফুটবলৰ গ'লপোষ্টৰ লগত তুলনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM compares congress with goal post) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কংগ্ৰেছ এতিয়া ফুটবলৰ গ'লপোষ্ট । গতিকে গ'লপোষ্টক কোনেও গালি দিবলৈ নাযায় ।

গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে উন্মোচন কৰা হয় বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ (ইস্তাহাৰ) । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিলে এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ (CM releases municipal election manifesto of BJP)। ৰাজ্যৰ পৌৰ সভাৰ অন্তৰ্গত ৯০০ ৱাৰ্ডৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে জয়ী হৈছে ।

‘‘মাজুলীলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল’’ (Minister Sarbananda Sonowal come to Majuli for election campaign) বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পৌৰ সভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ (ইস্তাহাৰ) উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে মন্তব্য কৰে ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ ভয়-ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী (BJP threatening Congress candidates) ৷ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলেও গ্ৰহণ কৰা নাই ব্যৱস্থা ৷ এনে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷

নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এইবাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী ৷ প্ৰৱঞ্চনাৰে বিভিন্নজনৰ নামত বেংকৰ ঋণ লৈ আটক পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী (Corrupt panchayat employees arrested)৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰো অভিযোগ ধৃত পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধে ৷

বৃহস্পতিবাৰে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বাংলাদেশৰ বংগ বন্ধু শেখ মজিবুৰ ৰহমান শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হয় (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman centenary observe at ADTU) ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মূৰব্বী মন্ত্ৰী ডাঃ হাচান মেহমুদ ৷

সংবাদমেলত সৰৱ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (Pressmeet on MP Pradyut Bordoloi)। পাম তেলৰ খেতিয়ে বিশেষকৈ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোৰৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বনভূমিৰ ভীষণ ক্ষতিসাধন কৰিব বুলি দেশৰ শতাধিক পৰিৱেশবিদে চৰকাৰক সকীয়াই দিছে । কংগ্ৰেছ দলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পাম তেল প্ৰকল্পৰ ঘোৰ বিৰোধীতা কৰে আৰু ইয়াক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ (Oil palm cultivation in India) ।

আজি জাতীয় বীৰ শ্বহীদ প্ৰণৱ বড়োৰ অষ্টম মৃত্যু বাৰ্ষিকী (Death anniversary of martyr Pranab Boro) ৷ শ্বহীদগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি মহানগৰী চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত আয়োজন কৰা হয় এক প্ৰতিবাদী সভাৰ (KMSS protest meeting in Sachal) ৷ এই সভাতে বীৰ শ্বহীদগৰাকীক স্মৰণ কৰি প্ৰতিবাদস্থলীতে উচুপি উঠিল শ্বহীদ প্ৰণৱ বড়োৰ পত্নী ৷

মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী নৱাব মালিকৰ ভাতৃ কেপ্তেইন মালিকলৈ ইডিৰ চমন জাৰি (ED summons Nawab Malik's brother Captain Malik) ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিয়ে সংস্থাটোৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ মাতি পঠিয়াইছে কেপ্তেইন মালিকক ৷ সেই অনুসৰি, সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হ’ব নৱাব মালিকৰ ভাতৃ কেপ্তেইন ৷

6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাজ্যৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Municipal Election 2022) ৷ ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কেতবোৰ আসন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে দখল কৰিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সমালোচনা (MLA Manav Deka criticize Bhupen Bora) কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷