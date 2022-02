মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ (Majuli by election 2022) প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে । ভুবন গামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ মাজুলীত ভিৰ কৰিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে । কিন্তু অতি ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ পাছতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুবন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লোৱা নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২ নং কাচমাৰীত মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 8 মান বজাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হয় এজন দুধৰ্ষ অপৰাধী (Encounter in Moran) ৷ ২ নং কাচমাৰী গাঁৱৰ মৃত সত্যনাৰায়ন কুৰ্মীৰ পুত্ৰ ভোটকু ওৰফে বিকাশ ওৰফে অৰুণ কুৰ্মী (২৮) দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিভিন্ন অপৰাধজনিক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷

পুৱাৰে পৰা ৰঙাপাৰাত চাঞ্চল্য (Sensation in Rangapara )। আৰক্ষী আৰু SDRF ৰ যৌথ অভিযানত পিটনিত উদ্ধাৰ এটা চোৰৰ মৃতদেহ (Body found in pond at Rangapara)। মঙলবাৰৰ পৰা দলনিৰে ভৰি থকা এটা পুখুৰীত সন্ধানহীন হৈছিল গৌৰেন গড় নামৰ চোৰজন ৷

গোলাঘাটত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন লোক ৷ ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগালেণ্ড চৰকাৰক ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নগৰ পালিকা নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত লিংগ সমতাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়াৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কিষাণ কৌল আৰু এম এম সুন্দ্ৰেশৰ বিচাৰপীঠে(SC pulls up Nagaland govt) ।

পুনৰ বহিঃৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু (Assam youth dead in Chennai) ৷ চেন্নাইৰ SIS Security and Intelligence Services নামৰ কোম্পানীটোত বিগত চাৰি বছৰে কৰ্মৰত তামুলপুৰৰ বাৰেইগাঁৱৰ যুৱক প্ৰাঞ্জল দাস(২৮) ৰ ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় ৷

মণিপুৰৰ বিধানসভাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰে পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্ফল অভিমুখে উৰা মাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা "নেডা"ৰ আহ্বায়ক ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড(Robbery case at Nagaon) ৷ গৃহস্থক ৰচীৰে বান্ধি ডকাইতে লুটি নিলে ধন আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ । অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য

ত্ৰিপুৰাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ (CM Biplab Kumar Dev warns drug mafia)। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব চৰকাৰে । বেআইনীভাৱে উপাৰ্জন কৰা প্ৰতিটো সম্পত্তিৰে এতিয়া হিচাপ দিব লাগিব ।

মহানগৰীত ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Assam CM reaction on guwahati firing incident)। গুৱাহাটীত বিগত ৯ মাহত যিমানকেইটা ক্ৰাইম হৈছে গোটেই কেইটা ধৰা হৈছে আৰু এইটোও ধৰা হ'ব । বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহলৈ অসমত ৩০ শতাংশ ক্ৰাইম কমিছে ।