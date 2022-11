পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত শুভ্ৰজিৎ বৰুৱা আৰক্ষীৰ জালত (DU ragging accused detained) ৷ নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰক্ষীয়ে টিংখাঙৰ নেমুপথাৰৰ পৰা আটক কৰে অভিযুক্ত শুভ্ৰজিৎ বৰুৱাক (Dibrugarh University ragging incident) ৷

মৰাণৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tension grips Moran JNV) ৷ শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত ২২ গৰাকী ছাত্ৰক ঘৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে উদ্ভৱ হয় এই পৰিস্থিতিৰ (Moran JNV controversy) ৷ ঘৰলৈ যাবলৈ অমান্তি হৈছিল অভিযুক্ত ছাত্ৰকেইজন ৷

অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক সষ্টম দৰং আৰক্ষী ৷ বিগত দুটা দিনত ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই সফলতা লাভ দৰং আৰক্ষীৰ ৷ অভিযানকালত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আটক প্ৰায় কুৰিটা অপৰাধী ৷

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে গুজৰাট সাজু হৈছে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৷ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যাম পাৰেখৰ এক প্ৰতিবেদন (Campaigning ends for the first phase of voting) ৷

লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক অসমৰ পৰা নোহোৱা কৰাৰ লক্ষ্য শাসকীয় দলৰ(Lok sabha election 2024) । ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটীৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে পর্যালোচনা কৰিছে সকলো দিশ । দুজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ওপৰতে প্রার্থী বাছনি আৰু অগপক এৰি দিবলগীয়া সমষ্টিৰ বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰিব । ধুবুৰীত আজমলৰ বিজয় সহজ হ’বলৈ হ'লে বৰপেটা, নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰকাৰান্তৰে সহায় লাগিব মিত্ৰদলক । বিজেপিৰ ব্যাপক ৰণকৌশলৰ বিপৰীতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ ব্যস্ত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ ।

নিজ দলৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ক্ষোভ উজাৰিলে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই (MLA Mrinal Saikia)৷ খুমটাই সমষ্টিত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে টুইট যোগে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বিধাকগৰাকীয়ে ৷

ৰাজ্যজুৰি চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে এইবাৰ ধুবুৰীত চোৰাং ইউৰিয়া সাৰ সৰবৰাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Urea fertilizer seized in Dhubri)৷

অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা ৮ জন যুৱকক পণবন্দী তামিলনাডুত (Assamese hostage in Tamilnadu)। বহিঃৰাজ্যত কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে যোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতী ৰাংঢালী গাঁৱৰ কেশৱ হোলাল(২৫)ক পণবন্দী কৰাৰ লগতে ধনদাবী পৰিয়ালক । ফোন যোগে সমগ্ৰ ঘটনা পৰিয়ালক অৱগত কৰাত অনলাইন যোগে ধন প্ৰেৰণ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । দাবী কৰা ধন প্ৰদানৰ পাছতে কেশৱৰ ফোন অফ হোৱাৰ বাবে বৰ্তমানেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে (Assam youth missing in Tamil Nadu)।

নগাঁও আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবেই ঘুণীয়া হ’ল আন এজন যুৱক (Police firing in Nagaon)। ডকাইতৰ সন্ধান কৰা আৰক্ষীৰ গুলীয়ে ভেদিলে নিৰীহ যুৱকৰ ভৰি । কিয় বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ ভুলৰ চিকাৰ হয় নিৰীহ লোক ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

কেন্দ্ৰই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কয় যে ক’ভিড ১৯ ভেকচিনৰ (Centre on deaths due to vaccine) ফলত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ পৰিশোধ কৰিবলৈ চৰকাৰক দায়বদ্ধ কৰিব নোৱাৰি । এনেক্ষেত্ৰত মৃত্যুৰ বিৰল ঘটনাৰ বাবে চৰকাৰক দায়ী কৰাটো উচিত নহয় (Govt not liable to pay compensation)৷