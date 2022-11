গুৱাহাটীৰ চাংসাৰিৰ বনমাজাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ৷ মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ অঞ্চলটোৰ অৰ্ধ শতাধিক লোক (Food poisoning in Guwahati) ৷

বিহাৰৰ বৈশালীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Vaishali) ৷ এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে কেবাটাও শিশু ৷ জানিব পৰা মতে, দুৰ্ঘটনাটোত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 টা শিশুৱে (Deaths In Road Accident In Vaishali)৷

বাংলাদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাচিনা ৱাজিদক সাক্ষাৎ অসমৰ বিধায়কৰ(Bangladesh PM Sheikh Hasina Wazed) ৷ বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী তিপু মূনচীকো সাক্ষাৎ অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ জাতীয় সংসদ ভৱন পৰিদৰ্শন কৰে অসমৰ বিধায়কৰ দলটোৱে ৷ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ উদ্যোগত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ 18 নৱেম্বৰৰ দিনা অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটো ৰাওনা হৈছিল বাংলাদেশলৈ(Assam MLA team at Bangladesh) ৷

দিল্লীত লাচিত দিৱসৰ উখল মাখল (Lachit Divas in Delhi) চলি থকাৰ সময়তে এলাগী হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা লাচিত ঘাট ৷ চৰকাৰে পাহৰিলে মাছখোৱাৰ লাচিত ঘাটলৈ (Lachit Ghat in Guwahati) ৷ জাৱৰৰ দ’মৰ মাজত লাচিতৰ স্মৃতি বিজড়িত উদ্যান ৷ উদ্যানখন পৰিস্কাৰ কৰিবলৈ আহৰি নাই পৰ্যটন বিভাগৰো ৷

কলগাছিয়াৰ পশ্চিম লাচাংগাত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ’ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Road accident at Kalgachia) । দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিতিত হৈ কৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ ।

দেওবাৰে পুনে-বেংগালুৰু ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Massive accident on Pune Bengaluru highway) । ব্ৰেক ফেইল এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহন । দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ল কেইবাখনো বাহন(48 vehicles damaged in the accident) । আহত ৬জনকৈ লোক ।

জনশূন্য জনতা ভৱন (Janata Bhawan)৷ বীৰ লাচিতক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ স্বাৰ্থত বিল্লীত বাহৰ পাতিছেগৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো মন্ত্ৰী-আমোলাই ৷ জিলা পৰ্যায়ৰ বহু শীৰ্ষ বিষয়াৰো এতিয়া ঠিকনা হৈছেগৈ দিল্লী ৷

সোণাৰিৰ টাওকাক নদীত হাতীৰ মৃতদেহ এটা উদ্ধাৰ কৰা হয় (Elephant body rescued) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী-মানুহৰ সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে সোণাৰিত পুনৰ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হাতীটো (Elephant body rescued at Sonari) ৷ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ স্থানীয় লোকৰ খবৰ অনুসৰি ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

এজন চৰকাৰী বিষয়াৰ গাড়ীৰ কাষত কুকুৰৰ দৰে ভৌ ভৌ কৰিলে এজন সাধাৰণ লোকে ৷ অনৰ্গলভাৱে ভুকি ভুকি নিজৰ দাবী গ্ৰহণৰ বাবে মান্তি কৰালে বিষয়াজনক (WB man barks in front of govt official) ৷ কিন্তু তেওঁৰ দাবী কি ? কিয় এইদৰে ভৌ ভৌ কৰিব লগা হ’ল তেওঁ, সবিশেষ পঢ়ক...

কংগ্ৰেছে 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষক ধৰ্মৰ ভিত্তিত পূব পাকিস্তান আৰু পশ্চিম পাকিস্তানত ভাগ কৰিছিল ৷ কংগ্ৰেছে ভাৰতবৰ্ষত পূৰ্বতেই 'ভাৰত তোড়ো আন্দোলন' কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক দুভাগ কৰি দিছে (Shiladitya Dev slammed Congress) ৷ সেই কংগ্ৰেছে এতিয়া 'ভাৰত জোড়ো আন্দোলন' কৰি নাটক কৰিছে ।