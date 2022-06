ত্ৰিপুৰাত উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে অঘটন । আৰক্ষী কৰ্মীক ছুৰিকাঘাত বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ । সাংবাদিককো আক্ৰমণ ।

ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনসমূহৰ গৰমৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Summer Vacation declared in Assam) । পূৰ্বতকৈ আগুৱাই দিয়া হৈছে গৰমৰ বন্ধ । ২৫ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈকে এমাহ গৰমৰ বন্ধ পাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

শেহতীয়া দুটা দিনত প্ৰায় ১৩টাকৈ এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ চিংকাৰা হৰিণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত বন্য়প্ৰাণীপ্ৰেমীসকলৰ সন্দেহ, সৌৰ কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰাই এই হৰিণসমূহ হত্যা কৰা হৈছে । ইডেন সৌৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো তৰা হৈছে (Case registered against Eden Solar Plant)।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনক লৈ উত্তাল দেশ । সকলোতে চলিছে ব্য়াপক চৰ্চা । গুৱাহাটীত বাহৰ পতা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰে বিজেপিৰ মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ কুচ-কাৱাজ ( BJPs strategy for government in Maharashtra) । দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ মাজত চলিছে সঘন যোগাযোগ ।

চীনৰ নদীবান্ধক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ (China-India dam conflict) ভাৰতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ য়িংকিঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰিব দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবান্ধ (India to construct river dam at Arunachal) । ইয়াৰ বাবে বিনিয়োগ হ'ব প্ৰায় 113,000 কোটি টকা । বান্ধটোৰ অৱস্থান আৰু জলাশয়ৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ উচ্চতা 280-300 মিটাৰ হ'ব ৷

বিধায়কৰ কিনা-বেচাক লৈ সৰৱ এনএছইউআইৰ(Maharashtra Political Crisis) । ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ এনএছইউআইৰ সমৰ্থকৰ(NSUI protest in Radisson Blu Guwahati) । আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ।

শিক্ষাৰ্থীসকলক ধনৰাশিৰ সদ-ব্যৱহাৰৰ আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ । এল আই চি এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব শিক্ষা বিভাগ । চৰকাৰী শিক্ষকসকলে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰতিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে । শিক্ষকসকলে মন গ’লেই স্কুল বন্ধ দিব নালাগে ।

মাজুলীৰ চিকিৎসালয়ত অৰাজকতা ৷ এমাহ নহওঁতেই অন্তৰ্ধান চিকিৎসক ৷ ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ (No doctors to treat patients in flood-ravaged Majuli) ৷

ৰাজ্য়ত অব্যাহত গৰুৰ চোৰাং বেহা(Cattle Smuggling in Assam) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসাধু চক্ৰই চলাই গৈছে গৰুৰ চোৰাং বেহা(Illegal Cattle Smuggling at Lakhimpur) । বিগত সময়ত জিলাখনৰ বিহপুৰীয়া, বঙলমৰা, বান্দৰদেৱা, নাৰায়ণপুৰ, ধলপুৰ আদিত আৰক্ষীয়ে গৰুভৰ্ত্তি বাহনসহ বহু কেইটা গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি ৷ আমগুৰিত থলুৱা বজাৰৰ নিবিদাক কেন্দ্ৰ কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু থলুৱা কৃষক-ব্যৱসায়ীয়ে আমগুৰি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (KMSS stages protest over indigenous market bid) ৷