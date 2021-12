কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ৰাজু বৰাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (Exclusive interview with KMSS president Raju Bora) ৷ কা’ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰ (Demand for repeal of CAA) পৰা এক ইঞ্চিও বিচলিত নোহোৱাৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তিৰ সভাপতি গৰাকীৰ ৷ লগতে বৃহৎ নদী বান্ধ, ভূমি পট্টা প্ৰদান আদি বিষয়তো আন্দোলন কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজু বৰাই ৷

অৱশেষত বিধানসভাত গৃহীত হ'ল গো-সুৰক্ষা আইন সংশোধনী বিধেয়ক (Cattle Preservation Amendment Bill passed in assembly) । বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ মাজতো যোৱা অধিৱেশনত শাসক পক্ষই সদনত ধ্বনি ভোটৰ দ্বাৰা গৃহীত কৰিছিল । পূৰ্বৰ সেই আইনখনৰে কেতবোৰ সংশোধনী আনি বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় ।

কৰ্ণাটক বিধানসভাত গৃহীত হ’ল Right to Freedom of Religion Bill 2021 ৷ এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো ব্যক্তিকেই নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব ৷

বিধানসভাত ৰাজ্যৰ কয়লাৰ খনন আৰু পৰিবহণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক (Debate on mining and transportation of coal in assembly)। বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, কয়লা খনন-পৰিবহণ আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰি সন্দৰ্ভত নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিব অসম চৰকাৰে ।

লাহৰীঘাটৰ জেঙৰবড়ী গাঁৱৰ ৫০ বছৰীয়া ৰজনীকান্ত দৈমাৰীয়ে একে গাঁৱৰে‌ ছয়, সাত আৰু ন বছৰীয়া তিনি নাবালিকাক ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল (Minor girl rape in Morigaon) । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই লাহৰীঘাট আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি পলাতক অৱস্থাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰজনীকান্ত দৈমাৰীক ৷

জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন(SPs Conference of Assam) । ইয়াৰ পিচতে অসম আৰক্ষীত এক বৃহৎ ৰদ-বদল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সম্প্ৰতি ১৫ জনৰো অধিক অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া ৰাজ্যৰ বাহিৰত ডেপুটেচনত কৰ্মৰত হৈ আছে । ইয়াৰ মাজতে পুনৰ বাৰগৰাকী অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়াই অসমৰ বাহিৰলৈ(IPS officers of Assam Meghalaya Cadre) যোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

নাওবৈচাৰ গেন্ধালিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Nowboicha) ৷ থিতাতে এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত আন তিনি গৰাকী ব্যক্তি ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে অভিযান (Operation against drug in Assam) ৷ বৰপেটা আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে বহু লোকক ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আজি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জ্বলাই দিলে ড্ৰাগছ, গাঞ্জাসহ বহুপৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ৷

মাতৃভাষা অবিহনে অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বিতৰ্কৰ মাজতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা ৷ সেই অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত ল’ব লাগিব ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি (Gauhati High Court debars APSC to hold CCE) ৷

মহাকাশ খণ্ডৰ কাম-কাজত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অংশগ্ৰহণক লৈ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী জয়ন্ত পি যোশীয়ে (NE region contribution to Space sector) । আগৰতলাত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে ইছৰ’ৰ প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী গৰাকীয়ে ৷