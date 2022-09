ভিক্টৰ দাসৰ বিষয়কলৈ মহানগৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।

টুৰিষ্ট পাৰ্মিট লৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা ১৭ জনকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক শনিবাৰে বিশ্বনাথত আটক কৰা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই(Bhaskar Jyoti Mahanta) ৷

লামডিঙত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Murder case in Assam) ৷ শনিবাৰে নিশা লামডিঙৰ লালচৰাই অঞ্চলত স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ’ল পত্নীৰ (women stabbed to death by her husband) ৷

ঘোষিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল(Assam Police Recruitment 2022) । ৫,২৬২ টা পদৰ বাবে ঘোষিত হ'ল ফলাফল । ৰাজ্যৰ ১৫ খন জিলাত ২৪ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা । শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰা চতুৰ্থ এ পি বি এনত ।

আধুনিক সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈছে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ৷ চিৰাচৰিত নীতি-নিয়ম মানিবলৈ অপ্ৰস্তত হোৱাৰ বাবেই এঘৰীয়া হবলগীয়া হ'ল বৰপেটাৰ সত্ৰবাৰাদি গাৱঁৰ 5 টাকৈ পৰিয়াল(5 families isolated by villagers)৷

আৰক্ষী নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষনাৰ(Police recruitment result declared) পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৈছে আনন্দৰ বন্যা । ৰাজ্যৰ বহু দৰিদ্ৰ যুৱক-যুৱতীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত সম্প্ৰতি আনন্দৰ বন্যা বৈছে তেওঁলোকৰ গৃহত । স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ধন্যবাদ জনাইছে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই ।

ওড়িশাত মাওবাদীৰ সমৰ্থকৰ আত্মসমৰ্পণ অব্যাহত আছে । এইবাৰ মালকানগিৰি জিলাৰ প্ৰায় ৭০০ লোকে একেলগে আত্মসমৰ্পণ কৰে (Maoist militia surrender in Odisha)। আত্মসমৰ্পণ কৰা লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে আৰক্ষী আৰু বিএছএফে ।

মহামায়া স্নানঘাটৰ কাষৰ টিপকাই নদীত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় আইন আলী শ্বেখৰ মৃতদেহ (dead body rescued at mahamaya ghat Dhubri) । মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই বিলাসীপাৰাৰ নয়াহাটত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ । ইফালে আইন আলী শ্বেখৰ মৃতদেহ সন্মুখত লৈ প্ৰতিবাদত নামে শ শ ৰাইজ (allegation against police at Bilasipara) ।

ভাৰতলৈ চিতা প্ৰৱৰ্তনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীক্ষ্ম বাক্যবান কংগ্ৰেছৰ ৷ চিতা মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানটোক "তামাচা" আখ্যা কংগ্ৰেছৰ(Congress calls Cheetah project a tamasha) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পৰা দৃষ্টি আকৰ্ষণ এক কৌশল বুলি উল্লেখ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ৷

উৰুখা চালৰ তলত দিন কটাই আজি উজলি উঠিল ডিব্ৰুগড়ৰ বকপৰা গাঁৱৰ যুৱক কনক ফুকন । আজি পুৱা ঘোষণা কৰা অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাত (Assam Police Recruitment 2022) উত্তীৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কনকে ৷ কনকৰ এই আনন্দত এতিয়া আত্মহাৰা হৈ পৰিছে তেওঁৰ মাতৃ ৷