ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ তথা ব্যৱসায় নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ নগাঁও আৰক্ষী । এইবাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল জনসাধাৰণ (Public come out to campaign against drugs) । নগাঁৱৰ ম'হখুলিত স্থানীয় পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাইজে উৎখাত কৰিলে মদ-ভাঙৰ ঘাটি ।

অৰুণাচলত সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক । বৈঠকৰ অন্তত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধন হোৱাৰ পথত (Assam Arunachal border dispute) ।

বন্ধ হ’বলৈ গৈ আছে 1987 চনৰ 14 এপ্ৰিলত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সাত ভনীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা 3.25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ঐতিহাসিক কলীয়া ভোমোৰাৰ প্ৰথমখন দলং (Kolia Bhomora bridge closed)৷ ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো অনুষ্ঠানিকতা নোহোৱাকৈ যাতায়তৰ বাবে হয়তু আজি মুকলি কৰা হ’ব নৱ নিৰ্মিত কলীয়া ভোমোৰাৰ দ্বিতীয়খন দলং ৷

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ছুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৬ অক্টোবৰ (Supreme Court hearing on CAA)। সোমবাৰৰ এই শুনানিৰ পাছতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (AASU) পুনৰ উল্লেখ কৰিলে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ২০১৯ কেতিয়াও মানি নলয় ৷

এম্বুলেন্সৰ সুবিধাৰ পৰা ৰাইজ বঞ্চিত হোৱাৰ সময়তে ধেমাজিত আজৱ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ে সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে এম্বুলেন্স (Dhemaji hospital used ambulance to carry goods)। হাস্পতাল তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় দল-সংগঠনৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাংকাভাঙা গাঁৱত মোবাইল টাৱাৰৰ তেল চুৰি কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে (Oil thieves terror in Kalgachia)। তেল চুৰি কৰিবলৈ অহা চোৰে প্ৰহাৰ কৰিলে স্থানীয় লোকক । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি । অভিযোগ অনুসৰি বিগত দুই বছৰ ধৰি চাহজাহান, সাহ আলম আৰু শুকুৰ আলী মণ্ডল নামৰ তিনিজন লোকে সপ্তাহত ২-৩ বাৰকৈ টাৱাৰৰ ডিজিৰ পৰা তেল উলিয়াই বিক্ৰী কৰি আহিছে । চোৰ কেইটাৰ অতপালি বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অৱশেষত ৰাইজে সোমবাৰে চোৰ কেইটাক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰে ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত বন্য জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণ পৰিলক্ষিত হয় (Rhinos Roam Free) ৷ সোমবাৰে দিনৰ ভাগতো কাজিৰঙাৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলত দেখা গ’ল এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ৰ বিচৰণ৷ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপৰ মিহিমুখ-শ’লমৰা অঞ্চলত গাঁও আৰু খেতি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰা গঁড়টো ৰাইজৰ লগতে পশুধনৰ বাবে হৈ পৰে ত্ৰাসৰ কাৰণ ৷ পথাৰত চৰি থকা গৰু-ছাগলীৰ মাজত সোমাই পৰা গঁড়টোৱে আক্ৰমণ কৰি আহত কৰে এটা গৰু ৷ বনকৰ্মীয়ে খবৰ পাই গঁড়টো পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷

আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰা অনুসৰি, এজন লোকে এগৰাকী আঠ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ নাবালিকাগৰাকীৰ ব্যক্তিগত অংগৰ পৰা তেজ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবেই এই ঘৃণনীয় কাম কৰাৰ অভিযোগ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ৷ অভিযুক্ত লোকজনে নাবালিকাগৰাকীৰ পৰা তেজ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ বিবাহৰ বাবে থকা বাধা আঁতৰোৱাত সহায় কৰাৰ দৰে অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই এই অপকৰ্ম কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে আৰক্ষীয়ে ।

ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখন (Majuli Raas mahotsav 2022) । মাজুলীৰ লগত ৰাসৰ আছে এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । কৃষ্ণ লীলাৰ বন্দনাত মুখৰিত হয় সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ আকাশ বতাহ । ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো ৷ এইবাৰ মাজুলীৰ প্ৰায় ১৪ খন সত্ৰ আৰু প্ৰায় অদ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এই ৰাস মহোৎসৱ । বাৰিষাৰ বানে জুৰুলা কৰা পাচত শৰৎ কালৰ এই মধুৰ সময়ত সকলো দুখ বেদনা একাষৰীয়া কৰি মাজুলীৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰে এই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিত (Raas preparation in Majuli)।

ঝাৰখণ্ড আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক যুটীয়া অভিযানত নক্সালৰ গোপন স্থানৰ (Naxal hideout in Jharkhand) পৰা ২১৩ টা আইইডি বোমা, বাইনোকুলাৰ, জিপিএছ, ৱাকি টকী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উপৰিও এলএমজি, এছএলআৰ, আই এন এছ এ এছৰ দৰে প্ৰায় ১০ টা ৰাইফল আৰু বিভিন্ন অস্ত্ৰৰ ৯০০ টা কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Huge amount of weapons Seized)৷