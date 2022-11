এ পি ডি চি এলে এ সকলো ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত ৭৯ পইচালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাতিল কৰিলে (APDCL withdrawn decision to increase electricity tariffs)। ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী পর্যন্ত তিনি মাহৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল এ পি ডি চি এলে । অৱশেষত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে এ পি ডি চি এলে ।

ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাৰ বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম (Sangeet Natok Academy Award 2022) । শুকুৰবাৰে 2019, 2020 আৰু 2021 বৰ্ষৰ বাবে এই বঁটাৰ বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ 128 গৰাকী শিল্পীৰ ভিতৰত আছে অসমৰ 5গৰাকী শিল্পী ৷ নিৰ্বাচিত হৈছে বৰপেটাৰ বিশিষ্ট বৰগীতৰ শিল্পী গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাও ৷

নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যত গঠন কৰা হৈছে ৫ টা নতুন কামাণ্ডো বেটেলিয়ন (Assam 5 new commando battalions)। ইতিমধ্যে ৩০০ৰো অধিক যুৱতীকে ধৰি প্ৰায় ২৭০০ গৰাকীক দিয়া হৈছে নিযুক্তি । ভাৰতীয় সেনাৰ অধীনত ইতিমধ্যে ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা অসম আৰু মেঘালয়ৰ ৭ টা স্থানত ৪০ সপ্তাহৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে ।

আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ এআইএমআইএম হৈছে বিজেপিৰ বি দল আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বিজেপিৰ বাবে অধিক লাভজনক বুলি চলি অহা ধাৰণাটো কিছু সময়ৰ পৰা আলোচনাত আছে । ইটিভি ভাৰত নেটৱৰ্কৰ সম্পাদক বিলাল ভাটৰ গুজৰাট নিৰ্বাচনক লৈ এক প্ৰতিবেদন....

উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উদযাপন হ'বলগীয়া সংবিধান দিৱসত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (PM Modi to participate Constitution Day function)। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ই-আদালত প্ৰকল্পৰ অধীনত কেইবাটাও সেৱা মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মুকলি কৰা হ'ব ভাৰ্চুৱেল জাষ্টিচ ক্লক, জাষ্টিছ ম'বাইল এপ ২.০, ডিজিটেল আদালত আৰু S3WaaS ।

ৰঙিয়াত পোহৰলৈ আহিছে জলসিঞ্চন আঁচনিত সংঘটিত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ তথ্য ৷ ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দিত ভালুকৰ সাঙীত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ ডেৰ কোটি টকীয়া অভিলাষী আঁচনি । খেতিয়কৰ পৰিৱৰ্তে লাভবান হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ (Corruption in irrigation project) ।

দিল্লী আৰক্ষীয়ে এগৰাকী আৰক্ষীক দুৰ্ব্য়ৱহাৰ আৰু প্ৰহাৰ সন্দৰ্ভত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Delhi police registered case against police)। উল্লেখ্য় যে এই অভিযুক্তজন আজাদপুৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনত কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত অঘটন । চিকিৎসালয়খনৰ চাদৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এজন ব্যক্তিৰ(One dies after falling from a roof in GMCH ) । মৃত লোকজন গৰ্গ পাটোৱাৰী(৪৮) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে।

সমাগত আলফা স্বাধীনৰ ক’লা দিৱস (Black Day of ULFA-I) ৷ 28 নৱেম্বৰৰ দিনটো ক’লা দিৱস হিচাবে পালন কৰি আহিছে আলফা স্বাধীনে (Upcoming Black Day of ULFA-I)। এই দিনটোত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৱে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাৱে সষ্টম হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী ৷ আলফা স্বাধীনৰ এই ক’লা দিৱসৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে যাতে চৰাইদেউ জিলাখনত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰক্ষী থানাসমূহে নিজা নিজা এলেকাৰ আলফা পৰিয়ালৰ আত্মীয়ক নিতৌ নিশা থানাসমূহত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ।