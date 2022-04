বুধবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(AASU protest against Price hike) ৷ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তম লখিমপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, জোনাই, গোলাঘাট আৰু হোজাইৰ কাকী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৷

ধেমাজিত এজন সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আটক (Suspected person in Dhemaji) ৷ আৰক্ষীৰ সোধ পোচত কোনো তথ্য ভালদৰে দিব পৰা নাই লোকজনে ৷

গোলাঘাটৰ টৰফাট গাঁৱত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Golaghat) । দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছে ৰুবুল গগৈ নামৰ এজন লোক (One person died in road accident in Golaghat) ৷ আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ভাগ্য বৰা নামৰ আন এজন লোক (One person injured in road accident)।

অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হোৱা শিৱসাগৰৰ সুৰজ গগৈৰ বুধবাৰে মৃত্যু হোৱাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা(স্বা)য়ে (ULFA I reacts on death of Suraj Gogoi) ৷ আলফা(স্বা)ৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত আটক কৰাৰ পিছত এনকাউণ্টাৰ কৰা সুৰজ গগৈ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত নাছিল বুলি এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিছে আলফা(স্বা)য়ে ৷

ৰাজ্যখনত দৈনিক গড়ে তিনিটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । তথ্য মতে হত্যাকাণ্ডৰ উপৰি বিগত 6 বছৰত ৰাজ্যত চুৰিৰ ৬৩,১১১ টা, ডকাইতিৰ ১০৪৮ টা, ধর্ষণৰ ৯,৬৩৮ টা, অপহৰণৰ ৩৪,২৮৩ টা, বেংক লুটৰ ৭ টা, অন্ধবিশ্বাসৰ ফলত হোৱা হত্যা ২৯ টা আৰু লুণ্ঠনৰ ৫,৪৪০ টা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Many murders have taken place in Assam) ।

তামিলনাডুত সংঘটিত হৈছে এই আমোদজনক ডকাইতিকাণ্ড ৷ বিগত পাঁচমাহ ধৰি ঘৰটো বন্ধ থকাৰ সুবিধালৈ ডকাইতৰ দলটোৱে তিনিদিন বাহৰ পাতি পাৰ্টি কৰি লুটি নিয়ে ধন আৰু অলংকাৰ ৷ কিন্তু এটা চিচিটিভি কেমেৰাই কাল হ’ল দলটোৰ বাবে ৷

গুৱাহাটীত থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ (অজাপ) কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত দলটোৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই মুকলি কৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ(AJP Releases Poll Manifesto) । পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ২৫ ৱাৰ্ডত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷

বিজেপিৰ নিৰ্মিয়মান ৰাজ্যিক মুখ্য ক‍াৰ্যালয় চৌহদত দলৰ ৪২ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে, দলৰ সকলাে কার্যকর্তাই একত্রিত ভাৱে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নিজকে সমর্পণ কৰিবলৈ সকলাে সময়তে সাজু হৈ থাকিব লাগিব । দলৰ বুথ পৰ্যায়ত ১৫ দিনীয়া ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে “সামাজিক ন্যায় পষেক” (State BJP celebrates 42nd Foundation Day)।

এআইইউডিএফৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাক(AIUDF MLA Karimuddin Barbhuiya) এদিনৰ কাৰণে হ'লেও আদালতৰ মজিয়াত থিয় কৰাম । বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীৰ সভাত এই মন্তব্য কৰে দলটোৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে(MLA Akhil Gogoi challenge to Karimuddin barbhuyan) ৷

হাজাৰ হাজাৰ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেই লক্ষ্য হৈ পৰিছে পেমা খাণ্ডু নেতৃত্বাধীন অৰুণাচল চৰকাৰৰ । জলবিদ্যুৎ শক্তিৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ গঠন কৰিছে হাইড্ৰ’ পাৱাৰ ডেভলেপমেন্ট কর্পৰেছন অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ । কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য মতে পৰিকল্পনা কৰা অৰুণাচলৰ ৪৪ টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে ২৯ খন নদী আৰু জান-জুৰিৰ প্ৰাকৃতিক সলনি হ’ব জলস্ৰোতৰ দিশ ।