দুৱাৰদলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী ৷ আজি গৰু বিহু ৷ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ গা আজি হৈছে সাতখন-আঠখন (Rangali Bihu celebrates in Assam) ৷ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া চহা কৃষক ওলাই আহিছে গৰু বিহু পালন কৰিবলৈ, ব্যতিক্ৰম নহয় লখিমপুৰবাসী ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এলুৰু জিলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire accident in Eluru district) সংঘটিত । এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬ জনকৈ লোকে(Six people died in fire) । ১৩ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ।

ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্যবাসীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰিলে গৰু বিহু ৷ সম্পূৰ্ণ দুবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত বিহু উদযাপন কৰিবলৈ পাই গাত তত নোহোৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ ৷ যোৰহাটৰ ভোগদৈ নৈৰ বাকৰিতো পুৱাৰ পৰাই উথপথপ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ কিয়নো মইনামাজি গাঁৱৰ ৰাইজে এইবেলি সমূহীয়াকৈ পালন কৰিছে গৰু বিহু(Goru Bihu celebrates in Jorhat) ৷

অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হাঁহি বিৰিঙাইছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ মুখত । কিন্তু এতিয়াও বহুসংখ্যক মহিলা বঞ্চিত হৈ আছে এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা । মাণিকপুৰৰ পাতিলাদহাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকল ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ (Women protest deprived of Arunoday scheme)।

বৰপেটা-বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল কিচমৎ দ্বাৰিকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Barpeta NH 31) ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দুজন যুৱক ৷ নিহত দুই যুৱক নলবাৰীৰ বেঞ্চিমাৰী জোপাগাঁৱৰ অনচুমা ৰামচিয়াৰী (20) আৰু মোহা বড়ো (18) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বুধবাৰে মেহেন্দী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈ যায় আলিয়া-ৰণবীৰৰ ৷ এতিয়া সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে দুয়োৰে বৈবাহিক অনুুষ্ঠান সুকলমে অনুষ্ঠিত হোৱালৈকে (Ranbir Alia Wedding) ৷

হেকাৰৰ কবলত পৰিছে দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Oil India Limited server hacked) ৷ বৰ্তমানলৈকে স্তব্ধ হৈ পৰিছে অইল ইণ্ডিয়াৰ সমগ্ৰ কাম-কাজ ৷

ব’হাগ মানেই নতুনৰ আশা, ব’হাগ মানেই আশাৰ বতৰা ৷ ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহু ৷ আজি গৰু বিহু (Rangali Bihu celebrates in Assam) ৷ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমতো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বিশেষকৈ কৃষক সমাজে পালন কৰিছে গৰু বিহু (Goru Bihu celebrations at Makum) । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ খেলপথাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ গৰু বিহুৰ লগতে এদিনীয়াকৈ বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালীৰ ৰঙত বিলীন হ’বলৈ বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে মাকুমবাসীয়ে ৷

বুধবাৰৰ দিনটোৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in various places of Assam) সংঘটিত ৷ তিনি পৃথক স্থানত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 9 গৰাকীকৈ লোকে ৷ ডবকাত একে পৰিয়ালৰ সদস্য তথা 6 গৰাকীকৈ আত্মীয়ই হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷

আজি গৰু বিহু ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা মাহ-হালধিৰে গোহালিৰ গৰুহালক নোৱাই-ধুৱাই ৰঙালীক (Rangali bihu celebrates in Assam) আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ, খোৱাং গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু (Goru Bihu celebrations at Moran) । অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ অন্যতম উৎসৱ এই গৰু বিহু । গৰু বিহুত গাঁৱৰ কৃষকসকলে ঘৰৰ গৰু কেইটাক ওচৰৰ নৈ অথবা জান-জুৰিৰ ঘাটলৈ লৈ গৈ গা ধুৱাই পূজা কৰে । এই পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আজি কৃষক ৰাইজে পালন কৰিলে গৰু বিহু ।