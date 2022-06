মাজুলী,৪ জুন : বিপদত বিতৰ্কিত এছ আই জোনমণি ৰাভা (SI Jonmoni Rabha in trouble)। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এছ আইগৰাকী (SI Junmoni Rabha likely to be arrested)। প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনাত জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে । জোনমণি ৰাভা আৰু তেওঁৰ ভাবী স্বামী ৰাণা প’গাগে মাজুলীৰ ৩ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন আত্মসাৎ কৰা গোচৰৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে যেন মাজুলী আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত জোনমণি ৰাভাক তলব কৰিছিল মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে । বিগত দুদিন ধৰি মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক । এই জেৰাত বহু নতুন তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । SI জোনমণি ৰাভাৰ একাউণ্টত লাখে লাখে টকাৰ বৃহৎ লেনদেন হোৱাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে SI জোনমণি ৰাভা

বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে জোনমণি ৰাভা কানাড়া বেংকৰ একাউন্টত ১১,৩৩,১৭৪ টকাৰ লেনদেন হৈছিল । সমান্তৰালকৈ জোনমণিৰ এক্সিছ বেংকৰ একাউন্টটো সোমাইছিল ৯,১৪,২৬৯ টকা । এই বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত সন্দেহ বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষীৰ ।

ইফালে শুকুৰবাৰে কানাড়া বেংকৰ মেনেজাৰকো আৰক্ষীয়ে উক্ত লেনদেন সম্পৰ্কে সোধাপোছা কৰিছে । ইফালে যোৱা দুটাকৈ দিন জোনমণি ৰাভাক জেৰা কৰাৰ পাছত আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে পুনৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব এছ আই জোনমণি ৰাভাক । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জোনমণি ৰাভাৰ গ্ৰেপ্তাৰ একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে (Jonmoni Rabha likely to be arrested)। এছ আইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পাছত মাজুলী আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়েহে ক'ব ?

