মাজুলী,৩১ আগষ্ট: মাজুলী শিক্ষা খণ্ডত আজব ঘটনা । মাজুলী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিৰিণাবাৰী অঞ্চলৰ বিৰিণাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মাধুৰ্য্য বৰা নিৰুদ্দেশ । দুবছৰে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাই শিক্ষকগৰাকী । ২০১৮ চনত ৮৪ নং বিৰিণাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন কাষৰে আউনিআটী বিষ্ণুপূৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লগত একত্ৰীকৰণ কৰা হয় ।

তাৰ পাছৰে পৰা নিজৰ খেয়াল খুচি মতে বিদ্যালয়লৈ অহা শিক্ষক মাধুৰ্য্য বৰা হঠাৎ ২০২১ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কোনো জাননী নিদিয়াকৈ বিদ্যালয়লৈ অহা বন্ধ কৰে (Majuli teacher has not attended school)। ইফালে শিক্ষক মাধুৰ্য্য বৰাক যোগাযোগ কৰিবলৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়া সকলৰ ওচৰত নাই শিক্ষক মাধুৰ্য্য বৰাৰ স্থায়ী ঠিকনা(School authorities do not have teacher address) । দুবছৰে ঠিকনা অভাৱত পঠাব পৰা নাই অনুপস্থিতিৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ।

দুবছৰে অন্তৰ্ধান মাজুলীৰ এজন শিক্ষক

লক্ষণীয় কথাটো হ’ল সাংবাদিক বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱাত কৰ্তৃপক্ষই কোনো নথি বা এখন ফটো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে । অৱশেষত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক গোটৰ এখন ফটো সম্বলিত পোষ্টাৰ অতি কষ্টৰে উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।

এই ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উঠিছে কেনেদৰে চলিছে মাজুলী শিক্ষা বিভাগ ? কেনেকৈ বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিছে এই সকল প্ৰধান শিক্ষকে, য'ত এজন কৰ্মচাৰীৰ স্থায়ী ঠিকনা নাই ? ইফালে ছাত্র ছাত্ৰীৰ ভবিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি জাঙুৰ খাই উঠিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক সকল ।

