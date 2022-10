মাজুলী, 23 অক্টোবৰ : বিগত কেবাদিন ধৰি ইটোৰ পাছত সিটো বিৰ্তকিত মন্তব্য আগবঢ়াই চৰ্চাত আছে দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰীয়া জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী (Janardan Dev Goswami Controversy) ৷ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ বাবেই ৰাজহুৱাভাৱে বৰ্জন কৰা হৈছিল বিৰ্তকিত সত্ৰীয়া জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক ।

জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত সত্ৰ মহাসভাৰ

আনকি সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ (Ankiya Bhaona Samaroh committee) স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সভাপতি পদৰ পৰা তৎকালিনভাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছে সত্ৰীয়াগৰাকীক । ইয়াৰ পাচতে মাজুলীৰ সত্ৰ মহাসভাই দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰীয়া জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক শংকৰদেৱক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলৈ 48 ঘন্টা সময় বান্ধি দিছিল ৷

কিন্তু মাজুলীৰ সত্ৰ মহাসভাই (Sattra Maha Sabha) বান্ধি দিয়া 48 ঘন্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাচতো ক্ষমা নুখুজিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰদান কৰা জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে ৷ যাৰ ফলশ্ৰুতিত সত্ৰ মহাসভাকে ধৰি মাজুলীৰ বহু দল-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে ৷

দেওবাৰে মাজুলীত সত্ৰ মহাসভাই দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে (Second meeting of Satra Maha Sabha in Majuli) ৷ এই বৈঠকতে 38 খন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু মাজুলীৰ কেবাটাও দল-সংগঠনে বিতৰ্কিত সত্ৰীয়া জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক মাজুলীৰ দক্ষিণপাটৰ মূল সত্ৰৰ লগতে মাজুলীৰ প্ৰতিখন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কিম্বা বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই সত্ৰ মহাসভাই । উল্লেখ্য যে, বিতৰ্কিত জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্বতো আছে ৷ সেয়ে তাৰ পৰাও অব্যাহতি দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সত্ৰ মহাসভাই ।

কেৱল সত্ৰ মহাসভাই নহয়, সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অসম সত্ৰ মহাসভাৰ (Asom Sattra Mahasabha) মাজুলী জিলা সমিতিয়ে ৰাজহুৱা সভাত গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু শুকুৰবাৰে বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকে সত্ৰীয়াগৰাকীক লৈ গ্ৰহণ কৰা উক্ত প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰে ।

লগতে মাজুলীৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ সমিতিয়ে ।

