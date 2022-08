মাজুলী, 7 আগষ্ট: বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সিদ্ধান্ত ৷ কিন্তু সঁচাকৈ উন্নত হৈছেনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ?

উল্লেখ্য যে নামনি মাজুলীৰ অতিকৈ পিছপৰা এখন ঠাই হ’ল বালিজান অঞ্চল । এই বালিজান অঞ্চলত ১৯৯৫ চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল বালিজান জনজাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামৰ এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খন ৷ দৰিদ্ৰ, দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ-মাতৃৰ বাবে সন্তানক জীৱন গঢ়াৰ সপোন স্বৰূপ আছিল এই বিদ্যালয়খন ।

মাজুলীত শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ অবিবেচকী আৰু কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তৰ বাবেই শিক্ষা বিভাগকৰ ওপৰত জাঙুৰ খাই উঠিছে উক্ত বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকল (Protest by Parents in Majuli)। দেওবাৰে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ (Protest by Students and parents against education department) ৷

উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে উক্ত বিদ্যালয়খনত তিনিজনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল যদিও বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত নাই এজনো শিক্ষক । অৱশেষত খবৰ আহিল বিদ্যালয়খন আন এখন বিদ্যালয়ৰ লগত জাপি দিয়াৰহে প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে চৰকাৰে । জনজাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত আছে ৭৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । এতিয়া এই ৭৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে এতিয়া কাল অমানিশা । শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ উপক্তম হৈছে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ।

আনহাতে এই বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰ কৰিব বিচৰা উক্ত ঠাইডোখৰ যথেষ্ট দুৰ আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা অতি দুৰ্গম । সেয়েহে অঞ্চলটোৰ অভিভাৱক সকলে হাজিৰা কাম-কাজ এৰি বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । চৰকাৰৰ এই কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰেই সলনিৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

