মাজুলী,৫ নৱেম্বৰ: উজনি-নামনি সকলোতে এতিয়া ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে (Preparation for Raas Leela in Assam)। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকাৰ মাজতে এতিয়া চাৰিওফালে ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাসক লৈ উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । আগন্তুক ৰাসোৎসৱক লৈ মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম আৰু জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই শনিবাৰে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল(Press conference in Majuli about raas festival) ।

ৰাসৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে মাজুলীত সংবাদমেল

সংবাদমেলযোগে বিধায়কগৰাকীয়ে অসমবাসীক ৰাসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মাজুলীত ৰাস উপভোগ কৰিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনায়(Raasleela 2022) । লগতে তেঁও কয় যে মাজুলীৰ ৰাস উৎসৱ সকলোতে বিৰল । সেয়েহে এয়া সকলোৱে উপভোগ কৰিব লাগে । মাজুলীত পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেঁও কয় যে মাজুলীত এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা আছে । ইফালে এইবাৰ মাজুলীৰ ৰাসোৎসৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেঁও মাজুলীবাসীক অতিথিসকললৈ সুন্দৰ আপ্যায়ন আগবঢ়াবৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

আনহাতে মাজুলীত সাত নৱেম্বৰৰ দিনটো স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰে জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই । লগতে ফেৰী ঘাটৰ সময় সূচী সম্পৰ্কতো তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ায় । নিমাটিৰ পৰা মাজুলীলৈ শেষৰখন ফেৰীৰ সময় হ'ব বিয়লি ৩.৩০ বজাত । কমলাবাৰী ঘাটত এখন অতিৰিক্ত ফেৰী চলিব বুলি জনাই উপায়ুক্তগৰাকীয়ে । যাত্ৰীসকল যাতে ফেৰী ঘাটত অসুবিধা সন্মসুখীন নহয় তাৰবাবে গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী লৈ অহা যাত্ৰী সকলে লখিমপুৰ হৈ আৰু উজনি অসমৰ পৰা অহা যাত্ৰী সকলক বগীবিল হৈ মাজুলীলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনায় উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই । উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সকলোকে আইন শৃংখলা মানি ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

