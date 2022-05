মাজুলী, 21 মে’: আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা আৰু তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰাণা পগাগৰ বাতৰিয়ে কিছুদিনৰে পৰা সংবাদ শীৰ্ষ দখল কৰি আহিছে ৷ নগাঁৱৰ বিশেষ কাৰাগাৰৰ পৰা আদালতৰ অনুমতি লৈ মাজুলীলৈ অনা প্ৰৱঞ্চক ৰাণা পগাগ সম্প্ৰতি আছে মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত(Rana Pogag interrogated at Garmur police station) । প্ৰৱঞ্চক ৰাণা পগাগক মাজুলীলৈ অনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ জিম্মাত লৈ আৰম্ভ কৰিছে মাৰাথন জেৰা ।

লগতে চাওক: আকৌ এজনে খুলিছে মুখ; জোনমণিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য

আৰক্ষীৰ সোধ-পোছৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য ৷ পগাগে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি, ৰঞ্জন কুটুম নামৰ এজন মাজুলীৰ যুৱকে ৰাণা পগাগক প্ৰদান কৰিছিল 25 লাখ টকা ৷ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ চুক্তিৰে প্ৰথম কিস্তিত ৰাণা পগাগে এখন বাহন প্ৰদান কৰিছিল ৰঞ্জন কুটুমক ৷ কুটুমে পগাগৰ পৰা বন্ধকত লোৱা AS 29 0003 নম্বৰৰ ইনভাখন অৱশেষত মাজুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ(Police seized vehicle used by Rana Pogag) কৰে ৷

ৰাণা পগাগে বন্ধকত দিয়া ইনভা জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে

চুক্তি অনুসৰি, ঠিকা প্ৰদানৰ নামত ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা লোৱা প্ৰায় 25 লাখ টকা দুটা কিস্তিত ৰাণাই ঘূৰাই দিয়াৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু সময়ত টকা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি পগাগে পিতৃৰ নামত থকা বাহনখন গতাই দিছিল কুটুমক ৷ এই চুক্তি সম্পাদন কৰাৰ সময়ত আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা উপস্থিত থকা বুলি দাবী কৰিছে ৰঞ্জন কুটুমে ৷ ইতিমধ্যে জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰাণা পগাগৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে কেইবাটাও গোচৰ ৷

লগতে চাওক: মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত প্ৰৱঞ্চক ৰাণা পগাগক মাৰাথান জেৰা