মাজুলী,৫ আগষ্ট : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ একাংশ বিদ্যালয়ক একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, ফলাফল আদি বিভিন্ন বিষয় সামৰি বিদ্যালয়সমূহক একত্ৰীকৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে (School unification in Assam)। তাৰ অংশস্বৰূপে মাজুলীৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক সমীপৰে আন এখন বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে । কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকল (Parents protest against school unification in Majuli)। কোনো কাৰণতে সেইখন বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰেৰণ নকৰে বুলি হুংকাৰ দিয়ে অভিভাৱকসকলে ।

উল্লেখ্য যে উজনি মাজুলীৰ ৰতনপুৰ গায়ন পঞ্চায়তৰ নপমুৱা কিংকৰচুক গায়নগাৱঁৰ এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলক সামৰি ১৯৭১ চনতেই স্থাপন হৈছিল নপমুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰৈৰ পৰাও অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন পূৰ্ণাংগ বিদ্যালয় হৈছে নপমুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । কিন্তু হঠাৎ এই বিদ্যালয়খন বানবিধ্বস্ত চিনাতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে অভিভাৱকসকল ।

মাজুলীত বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণক লৈ ক্ষোভিত অভিভাৱক

বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগেই বানপানী হোৱা চিনাতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ ইচ্ছুক নহয় নপমুৱা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । চিনাতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ যাতায়তৰ অসুবিধা থকাৰ উপৰিও সময়ে সময়ে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলে অঞ্চলটোত । যাৰ ভয়ত অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়খনলৈ পঠিয়াব বিচৰা নাই ।

উল্লেখ্য যে ২০২১ বৰ্ষত কিংকৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক চামিল কৰা হৈছিল নপমুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৈতে । কিংকৰচুকৰ পৰা নপমুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িব লাগে কণ কণ শিশুসকলে । ইয়াৰ পিছত আকৌ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ হোৱাৰ ফলত এই ছাত্ৰ- ছাত্ৰী পুনৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো কিংকৰচুকৰ পৰা প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব চিনাতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ।

ইফালে গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত বিগত ২৬ জুলাইৰ পৰা এই বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী শিক্ষক কেইজন একত্ৰীকৰণ হোৱাৰ বাবে চিনাতলি বিদ্যালয়লৈ গ'ল যদিও নগ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাৰ ফলত বিদ্যালয়খনত গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে পাঠদান কৰি আছে । শিক্ষা বিভাগক বিদ্যালয়খন একত্ৰীকৰণৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অভিভাৱক আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে আহ্বান জনাইছে । ইফালে বিদ্যালয়ৰ ব‍াৰন্দাত বহিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে ।

