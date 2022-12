মাজুলী, ৩ ডিচেম্বৰ : সত্ৰ নগৰী মাজুলীত এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে লৈছে এক অনন্য ৰূপ (unique form of nature in Majuli) । বাৰিষা পানীৰে উপচি থকা ৰাজ্যৰ জলাশয়বোৰ এতিয়া ক্ৰমাৎ শুকাই গৈছে । এই নদ-নদী, জলাশয়বোৰলৈ বৰ্তমান আগমন ঘটিছে হাজাৰ-বিজাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ (Migratory birds to Assam water body) ।

ব্যতিক্ৰম নহয় সত্ৰ নগৰী মাজুলীও । মাজুলীৰ খাল, বিল, জলাশয়বোৰলৈও আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই । এতিয়া পুৱা-গধূলি পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত হয় সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ (Migratory birds to Majuli) । কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, চাইব্ৰেৰিয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে উপচি পৰিছে মাজুলীৰ বিল, জলাশয়সমূহ । আনহাতে, নদ-নদী, জলাশয়বোৰলৈ অহা এই পৰিভ্ৰমী চৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বিভিন্নজনৰ আগমন হৈছে এই স্থানবোৰলৈ ।

লগতে কেমেৰাৰ লেন্সত বন্দী কৰে জাক পাতি থকা চৰাইৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য । কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে এই জলাশয়বোৰলৈ আগমন ঘটা প্ৰৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে প্ৰদূষণ (migratory birds reduces due to pollution) । তাৰ উপৰি একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকৰ অসৎ মনোভাবৰ বাবেও ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন । বিষাক্ত দ্ৰব্য দি পৰিভ্ৰমী পক্ষী নিধন কৰি আহিছে এচাম দুষ্টচক্ৰই (migratory birds killed in Majuli) ।

ETV Bharat-ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য । বিলৰ পাৰত ধানৰ লগত বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলাই নিধন কৰাৰ চেষ্টা এই পক্ষীবোৰক । পৰিতাপৰ বিষয় যে বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা । ইয়াৰ উপৰি এই চৰাইবোৰৰ বাবে দিয়া বিষাক্ত দ্ৰব্য খাই গৰু-ম'হৰ মৃত্যু হোৱাৰো আশংকা কৰিছে স্থানীয়ে ৰাইজে । যাৰ ফলত গৰু মেলিবলৈ ভয় খাইছে স্থানীয় ৰাইজে (world heritage site Majuli) ।

সেয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ আহ্বান, মাজুলীলৈ অতিথিৰূপে অহা এই চৰাইবোৰৰ যাতে কোনেও অন্যায় নকৰে ‌। তেওঁলোকক নিজৰ মতে থাকিবলৈ দিয়ক । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা এই চৰাইবোৰক যাতে কোনেও অন্যায় কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বন বিভাগক অনুৰোধ জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।

