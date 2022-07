মাজুলী,২১ জুলাই: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোনৰ ভাৰতত প্ৰতিঘৰ দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলৰ লোকে চৰকাৰী পকীঘৰ লাভ কৰাৰ দিশত কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি থকাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে(Allegations of rampant corruption in Majuli panchayat) । বিশেষকৈ মাজুলী জিলাৰ পঞ্চায়ত সমূহে উক্ত আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ প্ৰদানৰ নামত মাজুলীৰ পকাজৰা পঞ্চায়তত ব্যাপক অনিয়ম

সেই অনুসৰি মধ্য মাজুলীৰ পকাজৰা পঞ্চায়তত আৱাস যোজনাৰ সদ্য প্ৰকাশিত নাম তালিকাত প্ৰকৃত দুখীয়া লোক বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই লৈ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলী পকাজৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খলিহামাৰী তিনিআলিত অৰুনোদয়কে আদি কৰি চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত লোকে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে(People protest against Panchayat in Majuli) । পকাজৰা পঞ্চায়তৰ ৭ আৰু ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ উক্ত ৰাইজে পকাজৰা পঞ্চায়তৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে(Real beneficiary deprived of various schemes) ।

চৰকাৰী ঘৰ লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আই ডি নম্বৰৰ বাবে পঞ্চায়ত সচিবক ৮ হাজাৰকৈ টকা দিব লাগে বুলি বিস্ফোৰণ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । মধ্য মাজুলীৰ খলিহামাৰী , নতুন খলিহামৰী, আমগুৰি, ৰংদৈকে আদি কৰি ৫ খন গাৱঁৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰনে বৰ্তমান পৰ্যন্ত চৰকাৰী আৱাসগৃহ লাভ নকৰাত ৰাইজ আজি অত্যন্ত ক্ষোভিত হৈ পৰে । বৃহস্পতিবাৰে খলিহামাৰী তিনিআলিলৈ উক্ত গাওঁ কেইখনৰ পুৰুষ মহিলা, ৯০ উৰ্ধৰ ককা-আইতাকে ধৰি শতাধিক ৰাইজ সমবেত হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাবস্ত কৰে ।

লগতে অনতি পলমে উক্ত অঞ্চলৰ লোক সকলক চৰকাৰী আবাহগৃহ প্ৰদানৰ দাবী জনায় । ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো দুখীয়া পৰিয়ালে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত উক্ত পঞ্চায়টোত সংঘটিত উক্ত অনিয়ম সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

