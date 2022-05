মাজুলী,১৫ মে' : সমাগত বাৰিষা আৰু এই বাৰিষাৰ প্ৰাকক্ষণত মাজুলীত জলসম্পদ বিভাগে সংঘটিত কৰিছে অদ্ভুত কাণ্ড । বনগাঁও হালধিবাৰী সংযোগী মথাউৰি সৱলীকৰণৰ কামত ব্যাপক বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Discrepancy in dam construction)। বনগাঁও শিৱ মন্দিৰৰ পৰা নিকিনিখোৱা পুৰাম অংশলৈ জলসম্পদ বিভাগে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে যদিও সেই কামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে (Discrepancy in dam empowerment work in Majuli)।

অভিযোগ অনুসৰি, গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰে মিলি সংগঠিত কৰিছে এই অনিয়ম । ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে পূৰ্বৰ সবল মথাউৰি কাটি সৰু কৰি পেলোৱা হৈছে । আনহাতে মেৰাগাওঁ অংশত প্ৰায় দীঘলে ১০০ মিটাৰ অংশ কাটি মাজুলী জলসম্পদ বিভাগে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে ।

ইফালে, প্ৰতিকূল বতৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগে পুৰণি মথাউৰিৰ বৃহৎ অংশ কাটি পেলোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মৰণ ফান্দ পাতিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে । বাৰিষাৰ পূৰ্বে এইদৰে পুৰণি মথাউৰি কাটি পেলোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মাজুলীত ।

উল্লেখ্য যে, বনগাঁও হালধিবাৰী মাথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মাজুলীৰ প্ৰায় ২ লাখ মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকা । তেওঁলোকৰ ৰক্ষা কৱচকেই যদি এনেদৰে দুৰ্বল কৰা হয় তেন্তে আগন্তুক বাৰিষাত ইয়াৰ কু-ফল ভুগিব লাগিব মাজুলীবাসীয়ে ।

সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকীক অৱগত কৰাৰ পাছতে তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ বিভাগে কৰা ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বনগাঁও শিৱ মন্দিৰৰ পৰা নিকিনিখোৱা পুৰাম অংশলৈ জলসম্পদ বিভাগে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণত থকা অভিযন্তা দুলাল দাসক সেই কাম চোৱাচিতা কৰাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে । যি অংশ মথাউৰি কাটিলে সেই অংশ পুনৰ পুতি দিবলৈ ঠিকাদাৰকো নিৰ্দেশ দিয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে ।

