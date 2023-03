ৰাইজক ৰঙা চকু দেখুৱাই ৰোষত পৰিল ভুৱন গাম

মাজুলী,২৬ মাৰ্চ: সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'ল মাজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন গাম(Majuli MLA Bhuban Gam is accountable to the public) । বিধায়ক ভুৱন গাম আহিছিল উজনি মাজুলীৰ বহু কেইটা পকী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ কৰিবলৈ । কিন্তু আধাতে বাট ভেটিলে মোৱামাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে । পথ পকীকৰণ নকৰাৰ ৰোষত পৰিল বিধায়ক ভুৱন গাম । বিধস্ত পথ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা যুৱকক বিধায়ক ভুৱন গামে ধমক দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজে ।

পিছে বিধায়কৰ খং দেখি উভতি ধৰিলে মোৱামাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে(MLA Bhuban Gum gets angry with the public) । স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিচতো উন্নয়নৰ মুখ নেদখা এখন গাঁও হৈছে লুইতপৰীয়া পঞ্চায়তৰ মোৱামাৰী মিচিং গাঁও । মোৱামাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে এটা পকী পথৰ বাবে বহু বাৰ দাবী কৰি আহিছিল জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে পকী পথ । চৰকাৰে বিভিন্ন ঠাইত পকী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আহিছে । সেইদৰে মাজুলী সমষ্টি বিধায়ক ভুৱন গামেও উজনি মাজুলীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পকী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।

আধাৰশিলা স্থাপনৰ স্থানত মোৱামাৰী গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীক মাতি আনিলে মোৱমাৰী গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ । জৰাজীৰ্ণ পথ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিয়েই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল ভুৱন গাম(Pathetic road condition in Majuli) । কিন্তু বিধায়কগৰাকীক সাংবাদিকে ৰাইজক দম দিয়া কথা সোধাত ভুৱন গামে এই কথা অস্বীকাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোক মোৰ ঘৰৰ মানুহ বুলি কৈ বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কটা পৰিলক্ষিত হয় ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বাট-পথ সুচল কৰাৰ নামত চৰকাৰে যিমানেই উন্নয়নৰ বৰঢোল বজাই নাথাকক কিয়, এতিয়াও পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধাৰণ জনতাই (Poor road condition in Assam) । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যদি দেখা গৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, আনফালে বোকাময় ভিতৰুৱা বাট-পথ । যাৰ ফলশ্ৰুতিত যাতায়তৰ নামত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীয়ে ।

