ৰূপালী যুৱ সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী

মাজুলী, ২৪ জানুৱাৰী: নদী-দ্বীপ মাজুলী জিলাৰ কমাৰগাঁৱত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰূপালী যুৱ সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ সোমবাৰে নিশা অন্ত পৰে (Golden Jubilee of Kamargaon Rupali Yuva Sangha)। দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য় কাৰ্যসূচীৰে অনুস্থিত এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । প্ৰথম দিনা পুৱা ৫০ খন পাতাকা উত্তোলনেৰে সোণালী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পিছত কালি এখন নাট প্ৰদৰ্শণেৰে ইয়াৰ সামৰণি পৰে (Closing ceremony of Golden Jubilee in Majuli) ।

কমাৰগাঁও ৰূপালী যুৱ সংঘৰ সোণালী জয়ন্তীৰ অন্তিমদিনা এক বৰ্ণাঢ্য় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় (Cultural procession of Kamargaon Rupali Yuva Sangha)। এই আকৰ্ষণীয় শোভাযাত্ৰাটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হয় । অঞ্চলটোৰ মূল পথেৰে এই বৰ্ণাঢ্য় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই পৰিভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । মাজুলী কমাৰগাঁও ৰূপালী যুৱ সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ শেষৰটো দিনতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় যত সহস্ৰাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰখি দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই মুকলি সভাত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্য়ক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত সময়ত অঞ্চলটোত সংঘটোৱে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁলোকে ভৱিষ্য় এই যাত্ৰা অব্য়াহত ৰাখিবলৈ সংঘটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য় যে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথম দিনা কমাৰগাঁও ৰূপালী মাইনা পাৰিজাত আৰু শঙ্কৰজ্যোতি মাইনা পাৰিজাতৰ কণ কণ শিশুসকলকে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানটোত শতাধিক শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইপিনে, নিশা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী আমন্ত্ৰিত শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক আপ্লুত কৰে । আনহাতে, প্ৰথম দিনা বৃক্ষ ৰোপণ কৰে অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট ব্য়ক্তিসকলে ।

৫০ বছৰ পূৰ্বে গঠন কৰা হৈছিল কমাৰগাঁও ৰূপালী যুৱ সংঘৰ । এই সংঘটোৰ আৰ্থিক কাৰণত প্ৰথমতে কাম-কাজ সীমিত আছিল বুলি কয় সংঘটোৰ সৈতে জড়িত লোকলকলে । অৱশ্য়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মাজুলী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত কমাৰগাঁও ৰূপালী যুৱ সংঘৰ উদ্য়োগত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ।

