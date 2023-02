সুৰক্ষিত নহয় পান কাৰ্ড ! পান কাৰ্ডে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে মাজুলীৰ যুৱকক

মাজুলী,২৫ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল মেলি যেন বহি আছে একাংশ ঠগ প্ৰৱঞ্চক । আপোনাৰ ATM, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড - একো তথ্যই যেন এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় । বিভিন্ন সময়ত ATM ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চকে বহুলোকক সৰ্বস্বান্ত কৰাৰ খবৰে প্ৰায়ে দখল কৰি আহিছে সংবাদ শিৰোনাম । এনেবোৰ ঘটনাৰ পিছত হয়তো এটাই প্ৰশ্নই আপোনাক মনলৈ আহিব ৷ সেয়া হৈছে - কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ ATM, আধাৰ কাৰ্ড অথবা পান কাৰ্ডখন ?

পুনৰ এবাৰ এনে এক ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে, যি পঢ়িলে আপোনাৰো চকু কঁপালত উঠিব । আপোনাৰ লগত থকা পান কাৰ্ডখনখন কোনো ঠগ প্ৰৱঞ্চকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ অজ্ঞতে সংঘটিত কৰিব পাৰে আপোনাক বিপদত পেলাব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাম । কৰিব পাৰে আপোনাক সৰ্বস্বান্ত । মাজুলীত সংঘটিত হৈছে তেনে এক ঘটনা । মাজুলীৰ এজন যুৱকৰ লগত সংঘটিত হৈছে এক নোহোৱা নোপোজা ঘটনা ।

মাজুলীৰ এজন যুৱকৰ পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মুনাফা উঠালে বিহাৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে(Majuli youth cheated) । বনগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বনগাওঁ চাৰিআলিৰ যুৱ ব্যৱসায়ী পাপু দাস নামৰ যুৱকজনৰ অজ্ঞাতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । পাপু দাস নামৰ যুৱকজনৰ পান কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি বিহাৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে বেংকৰ পৰা লোন লৈ ক্ৰয় কৰিলে ট্ৰেক্টৰ । মাজুলীৰ বনগাঁও চাৰিআলিৰ যুৱ ব্যৱসায়ী পাপু দাসে নিজৰ পান কাৰ্ডখন লৈ বেংকলৈ গৈছিল লোন বিচাৰি ।

বেংকত পানকাৰ্ডখনৰ বিপৰীতে যুৱকজনৰ চিবিল স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগে লগে ওলাই পৰিল জোলোঙাৰ মেকুৰী । যুৱকজনৰ পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ইতিমধ্য়ে এটা ট্ৰেক্টৰ লোন লোৱা আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বেংক কৰ্তৃপক্ষই(Man from Bihar took a loan using a pan card of a youth from Majuli) । লগে লগে পাপু দাস আচৰিত হৈ পৰে, কিয়নো তেওঁ লোৱাই নাই ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয়ৰ বাবে কোনো ধৰণৰ লোন । বনগাঁৱৰ এই যুৱকজনে লোনটোৰ সবিশেষ চোৱা চিতা কৰি গম পায় য়ে তেওঁৰ পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লোৱা লোনেৰে বিহাৰৰ কোনো এজন লোকে এখন ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিছে ।

ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীক অৱগত কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বনগাঁৱৰ যুৱকজনে । ইফালে বনগাঁৱৰ যুৱক জনৰ পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লোন লৈ থোৱাৰ বাবে এতিয়া নতুনকৈ নাপাই লোন । লোন নোপোৱাত বনগাঁৱৰ যুৱকজনো পৰিছে বিমোৰত । কিয়নো লোনটো পাম বুলিয়েই যুৱকজনে আনৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা ঘৰ । যুৱকজনৰ আশা যাতে সোনকালে এই বিপদৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: NEP 2020 implementation in cotton university: কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব চাৰি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম